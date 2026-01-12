Убио кћерку због ТикТока, мајка открила кроз какав су пакао прошли

Извор:
Телеграф
12.01.2026
20:02
Коментари:0
Рајан ал Наџар (18) пронађена је мртва лицем надоле у језерцету у парку у Холандији, са зачепљеним устима и обмотана селотејпом, свега мјесец дана након што је прославила свој 18. рођендан. Холандске власти утврдиле су да је девојка брутално убијена у такозваном "убиству из части", а за злочин је одговоран њен отац, Халед ал Наџар.
Њена мајка, Сумаја ал Наџар, у исповијести за британски Daily Mail, описала је како је човјек са којим је побјегла од рата у Сирији уништио читаву породицу.
"Уништио је цијелу моју породицу", рекла је кроз сузе.
Породица ал Наџар затражила је азил у Холандији 2016. године, бјежећи од ратних сукоба у Сирији. Осам година живјели су, како каже мајка, мирно и интегрисано у нову средину. Та илузија нормалног живота распала се у тренутку када је Рајан нестала, а затим пронађена мртва у парку.
Према судским документима, Рајан је удављена од стране сопственог оца, који је сматрао да се "превише повиновала западним вриједностима".
Након злочина, Халед ал Наџар побјегао је назад у Сирију, гдје данас живи са другом женом. Иако му је у Холандији суђено у одсуству и изречена казна од 30 година затвора, он се никада није вратио у Европу да се суочи са правдом.
Сумаја ал Наџар истиче да очајнички жели да њен бивши супруг буде изручен Холандији и да одслужи казну. Рајанова браћа, Муханад (25) и Мухамад (24), осуђени су за помагање у убиству и добили су по 20 година затвора.
Иако је породица споља дјеловала као да се успјешно интегрисала у холандско друштво, унутар куће владали су страх и насиље. Сумаја тврди да је Халед био насилан годинама, да је тукао њу и дјецу и да су га се сви плашили.
"Био је насилан човек. Ломио је ствари и тукао мене и своју дјецу, тукао је све нас. Одбијао је да прихвати да није у праву и поново нас је тукао", испричала је.
Иако је насиље било нешто ређе након што су се настанили у холандском граду Јоуре, никада није престало. Најстарији син Муханад био је, како каже, честа мета очевих напада и више пута је избациван из куће.
Свијет
Стејт департмент поништио више од 100.000 виза
Рајан је, према ријечима мајке, у почетку била "добра дјевојка" учила је Куран, помагала у кући и учила да се моли. Ипак, у школи је била жртва вршњачког насиља јер је носила бели шал. Око 15. године почела је да се буни, жељећи да се уклопи у друштво. Престала је да носи хиџаб, почела да пуши, стекла много пријатеља и користила друштвене мреже, укључујући ТикТок.
Према мајчиним ријечима, управо то је разбеснило Халеда ал Наџара. Посебно га је љутило што је Рајан желела да флертује са дјечацима и да живи као њене вршњакиње. Сумаја тврди да јој је супруг слао поруке пуне мржње, у којима је Рајан називао "кучком" и говорио да је "треба убити", покушавајући чак да је умијеша у убиство сопствене ћерке.
О злостављању је говорила и Рајанова старија сестра Иман (27), која је оца описала као "темпераментног и неправедног човјека са којим је било немогуће живјети.
"Нико се није усуђивао да му противречи. Страх и напетост су прожимали кућу. Тукао ме је и пријетио ми", рекла је Иман, додајући да је Рајан након једног батинања отишла у школу и никада се више није вратила кући.
Иако је и сама имала тешкоће да прихвати Рајанине промјене као конзервативна муслиманка, Сумаја ал Наџар наглашава да за смрт своје ћерке криви искључиво мужа.
БиХ
Изборна побједа Трампа и Орбана означиће крај унутаризације БиХ
"Више никада не желим да га видим нити да чујем за њега, нити за било кога из његове породице. Толико ми је жао што ми је био муж. Нека му Бог никада не опрости. Дјеца му никада неће опростити, нити ће га заборавити", поручила је.
Након изрицања пресуде, Халед ал Наџар је писао мејлове новинама, тврдећи да преузима пуну одговорност за убиство и покушавајући да ослободи своје синове кривице. Ипак, упркос тим тврдњама, никада се није вратио у Европу да се суочи са посљедицама свог злочина, преноси Телеграф.
Друштво
23 мин0
Свијет
31 мин0
Бања Лука
40 мин0
БиХ
45 мин0
Најновије
Најчитаније
20
19
20
11
20
02
20
00
19
52
Тренутно на програму