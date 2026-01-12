Минус и лед оковали Српску и регион; У Србији ванредна ситуација у десет општина

12.01.2026
20:00
Републику Српску, Федерацију, регион, али и свијет захватио је ледени талас, а температуре су се спуштале и 20 степени испод нуле. Снијег и лед паралисали су саобраћај, али и оставили домаћинства без електричне енергије.
У Српској температуре јутрос нису прелазиле у плус. "Најтоплије" било је у Требињу гдје су измјерена – 2, а најхладније било је на подручју Шипова – 17 степени. Овакву зиму, кажу мјештани, нису имали већ годинама.
"На Аранђеловдан било је око 50 центиметара снијега, а онда га није било, затим је поново западао за Божић, па смо имали сњежни Божић, снијег је био висок око 35 центиметара", каже Бојан Топић, мјештанин Шипова.
Жива на термометру ишла је испод нуле и у Приједору, гдје је јутрос забиљежено -13.
Евидентирани су, због леда и снијега, проблеми у саобраћају. Најкритичније је у планинским предјелима. Уз велике напоре путара, све саобраћајнице на подручју Сарајевско-романијске регије су проходне.
"Имали смо један дан обилне падавине снијега, па исту ноћ кишне падавине које су изазвале одроне и изливање блата и земље по путевима, затим сутрадан поново снијег, да би сљедећу ноћ температура ишла и на – 20, али ми смо успјели да одржимо интензитет саобраћаја", рекао је Младен Форцан из предузећа "Романија путеви".
Након екстремних минуса, температура у Српској постепено ће прећи у плус.
"Већ нареди дани биће знатно пријатнији и угоднији, с обзиром да ће почети полако југо и самим тим ће и дневна температура бити у порасту. Сутра идемо на неких пет до седам, а средином седмице понегдје и 12 степени", навела је Милица Ђорђевић, метеоролог.
Хладни талас изазвао је и прекиде у снабдијевању електричном енергијом.
Бројна подрињска насеља, данима су била без струје, а надљудским напорима запослених у Електро-Бијељини, струју је добило више од 99 одсто потрошача.
На терену су и екипе Електрокрајине.
"Тренутно можда десетак потрошача на цијелом подручју Електрокрајине нема електричну енергију, од 280.000 укупно, али ево наше екипе раде, тако да сваки час неко нови добије струју", истакао је Предраг Клинцов, портпарол Електрокрајине.
У Федерацији БиХ, без струје је било око 45.000 потрошача. Умјесто надлежних, лопате у руке узели су грађани.
Лед и снијег оковали су и Србију, а због проблема у снабдијевању електричном енергијом и непроходности путева, ванредна ситуација је у десет општина.
Снијег и ниске температуре нису заобишли ни Хрватску. У појединим предјелима јутрос је било 20 степени испод нуле.
Зима је зауставила и авио-летове. На Међународном аеродрому у Франкфурту од укупно 1.052 лета, која су била планирана за данас, отказана су 102.
