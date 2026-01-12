Кузмић за АТВ: Донијели смо закључке заједно са нашим мљекарима, МПШВ ради на даљим активностима

Извор:
Ми смо данас имали састанак са нашим представницима Удружења мљекара Републике Српске као што смо и у протеклом периоду имали низ састанака у вези са формирањем аграрног буџета за ову годину и са свим потешкоћама са којима се они сусрећу на тржишту, рекла је за АТВ министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић
"Знамо да и у региону имамо поремећај што се тиче откупа млијека, пласирања робе на тржиште гдје долази до смањења од стране откупљивача. Ми смо заједно са нашим мљекарима, они су имали неких осам захтијева и можемо да кажемо да смо поводом свих тих њихових захтјева донијели заједничке закључке са којима смо се сви сложили", рекла је Кузмићева.
Истакла је да је план активности у наредном периоду да до краја мјесеца Министарство организује састанак са откупљивачима и прерађивачима.
Додала је да је највећи проблем тренутно вишкови количине млијека који се стварају код мљекара.
"Министарство и Влада Републике Српске ће одговорно стати да ријешимо те вишкове. Наше политике, како Удружења мљекара и Министарства Републике Српске се морају усмјерити ка преради млијечних производа јер дефинитивно видимо да из године у годину долази до проблема што се тиче количина млијека, да имамо мале прераде гдје ћемо да имамо готов производ на нашем тржишту", рекла је Кузмићева.
Он је истакла да је сљедећа активност и састанак са Министарством трговине и Привредном комором како би заштитили наше домаће производе, да они јасно буду видљиви у трговинама.
"Данас смо послали и допис Инспекторату Републике Српске да контролише млијечне производе из увоза јер не желимо да се неквалитетни производи и који нису у суштини млијечног поријекла налазе у трговинама и тако штете нашим домаћим произвођачима", истакла је Кузмићева.
