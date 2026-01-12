Снијег добар изолатор, чува биљке

Извор:
СРНА
12.01.2026
12:06
Озими усјеви су у стању мировања, прекривени су снијегом, који је добар изолатор и чува биљке од смрзавања, рекла је Срни агроном Гордана Гајић.
"Озиме житарице су ове јесени засијане углавном на вријеме и у оптималним временским условима, већином су спремне ушле у зиму у фази бокорења", навела је Гајићева.
Она је додала да у наредном периоду треба редовно обилазити усјеве и пратити ситуацију са глодарима, те интервенисати уколико буде потребно.
"Полако се треба припремати и за прихрану усјева азотним ђубривима, обично у фебруару, кад дозволе временски услови", рекла је Гајићева.
Према њеним ријечима, прихрана се најраније обавља са уреом због тога што је потребан дужи период да постане доступна биљкама.
Уреа, додала је Гајићева, задржава влагу у земљишту, што је корисно за биљку, али је треба избјегавати на киселим земљиштима, јер их додатно закисељава.
"Кан и ан су ђубрива која брзо постају доступна биљкама, па се са њима не мора журити", навела је Гајићева.
Гајићева је рекла да су воћке у фази зимског мировања, а хладно вријеме и снијег сада погодују јер елиминишу инсекте.
Напоменула да резидба и третмани бакарним препаратима почињу по сувом времену када је температура изнад 10 степени.
