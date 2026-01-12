Талас банкрота тресе Њемачку

Извор:
Талас банкрота у Њемачкој је у порасту, а број фирми које су пале у стечај највиши је у последњих 20 година, показују подаци које је данас објавио Лајбницов институт за економска истраживања из Халеа.
Током прошле године у Њемачкој је пропало укупно 17.604 фирме, што превазилази и бројке забиљежене током велике финансијске кризе 2009. године.
Највише су погођене компаније из сектора транспорта, угоститељства и грађевинарства, наводи се у извјештају.
Број стандардних стечајних поступака у Њемачкој био је у децембру за 15,2 одсто већи него у истом мјесецу претходне године, што представља убрзање у односу на новембарски раст од 5,7 одсто, саопштио је Савезни завод за статистику Њемачке (Дестатис).
Истраживачи указују да су узроци овог таласа заостали ефекти пандемије и високе каматне стопе, које додатно отежавају пословање предузећа.
Међу посљедњим примјерима пропалих фирми налазе се соларни концерн Мајер Бургер и продавац кревета МФО, преноси Виршафтсвохе.
