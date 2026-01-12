Током нереда убијен генерал иранске полиције

12.01.2026
13:43
Коментари:0
Бригадни генерал полиције Џавад Кешаварз убијен је у нападу који је повезан са демонстрантима који су изазвали нереде у Ирану, саопштила је команда снага полиције у покрајини Разави-Хорасан.
У саопштењу се наводи да се убиство догодило у граду Машхаду.
Кешаварз је директор Одјељења полиције за контролу дроге у Машаду, на сјевероистоку Ирана.
Протести у Ирану почели су 28. децембра због пада вриједности иранске валуте и тешке економске ситуације, а од тада је, према подацима организација за људска права, у покушајима насилног гушења протеста убијено најмање 466 људи.
