Сијарто: Француска и Велика Британија прикривено објављују рат Русији

Француска и Велика Британија, расправљајући о могућем распоређивању европских снага у Украјини, практично прикривено објављују рат Русији, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
- Двије европске нуклеарне силе, Француска и Уједињено Краљевство, објавиле су рат. Њихово саопштење, наравно, веома лукаво и формулисано дипломатским језиком, да шаљу војнике у Украјину не значи ништа друго, него да практично започињу рат - рекао је Сијарто у емисији "Час истине".
Према његовим ријечима, одлука британске и француске владе "заправо носи критичан ризик од директног сукоба између НАТО-а и Русије, а ако дође до директног сукоба између НАТО-а и Москве, то неће значити ништа друго, него трећи свјетски рат".
Министар је такође нагласио да Мађарска мора да остане ван сукоба и не дозволи Европи да је у њега увуче.
