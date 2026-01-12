Logo
Large banner

Држављанин БиХ требао бити депортован из Њемачке 2003. Данас прима 7300€ помоћи

Извор:

Феникс магазин

12.01.2026

08:00

Коментари:

0
Држављанин БиХ требао бити депортован из Њемачке 2003. Данас прима 7300€ помоћи
Фото: Pexel/Nirjhar Basak

Држављанин Босне и Херцеговине (41), који је из Њемачке требало да буде депортован још прије више од 20 година, данас са својом породицом прима социјалну помоћ од готово 7.300 евра мјесечно. Са годишњим примањима која премашују 87.000 евра, његова породица спада у десет одсто најбогатијих у Њемачкој, а он сам има обиман криминални досије.

Иако је 41-годишњак требало да буде депортован из Келна (Köln) још 2003. године, то се никада није догодило. Прво је побјегао, да би се поново појавио 2007. године, а суд му је 2009. коначно одбио жалбу на депортацију. Упркос свему, и данас је у Њемачкој. Иако је рођен у Бихаћу и држављанин је БиХ, власти су годинама његово поријекло водиле као „неразјашњено“.

Санкање у кади

Занимљивости

Иновација у БиХ: Санкање у кади

Град Келн је чак признао да није ни покренуо поступак за издавање замјенских путних исправа, правдајући се да то чине само када су сигурни у успјех депортације. Ријеч је о замјенским путним исправама које њемачке власти могу затражити или издати особама без важеће путовнице како би се могла спровести депортација.

фармер из бугојна

Друштво

Фармер из Бугојна очајан: Штала се срушила на стадо оваца, страдало више од 20

У његовом случају, тврде, то није било могуће због „породичних разлога“, односно рођења осморо дјеце. Статистике показују да депортације у БиХ иначе протичу без већих проблема и да је у цијелој покрајини Сјеверна Рајна–Вестфалија тек једна пропала због недостатка докумената, пише Феникс магазин (Fenix Magazin).

Богат криминални досије

Осим што избјегава депортацију, држављанин БиХ је редован гост на судовима од 2010. године. Његов досије испуњен је тешким крађама, кривотворењем докумената и преварама, а тренутно га очекује ново суђење због преваре са поклон-боновима у дрогеријама.

Mraz zima

Република Српска

Дебели минус оковао Српску, ево гдје је измјерено -17!

Његова породица није једина. Само у Келну постоји седам породица са десет и више чланова које примају слично високе износе помоћи за азиланте. Годишње се у том граду за ту намјену издваја више од 65 милиона евра.

„Пљачка социјалне државе“

Случај је изазвао оштре реакције. „Очигледно недостаје воља градске управе да депортује криминалца и његову породицу. Поштеним грађанима и пореским обвезницима необјашњиво је зашто се некоме исплаћује 90.000 евра социјалне помоћи годишње. То је пљачка социјалне државе“, изјавио је посланик ЦДУ-а Грегор Голанд (Gregor Golland).

brazil

Свијет

Бразил више неће вршити дипломатске активности и послове за Аргентину

Критичан је и шеф савезне полиције Дитер Роман (Dieter Romann), који упозорава на проблеме у систему. „То је реалност: иза сваке бројке стоји огроман труд, али док год се толики број депортација отказује у посљедњем тренутку, јаз између оних који морају да оду и оних који заиста оду остаће огроман.“

Подијели:

Тагови:

deportacija

keln

kriminal

Њемачка

Социјална помоћ

Бихаћ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Предсједник Кубе одбрусио Трампу и најавио борбу до посљедње капи крви

Свијет

Предсједник Кубе одбрусио Трампу и најавио борбу до посљедње капи крви

2 ч

0
Овако ће изгледати одговор Европе због Гренланда: Спрема се мисија "Арктички стражар"!

Свијет

Овако ће изгледати одговор Европе због Гренланда: Спрема се мисија "Арктички стражар"!

11 ч

0
Мушкарац се санкао, па сломио кост: Хитна га носила на џаку са сламом

Србија

Мушкарац се санкао, па сломио кост: Хитна га носила на џаку са сламом

11 ч

0
Напад САД-а на Гренланд био би крај НАТО-а

Свијет

Напад САД-а на Гренланд био би крај НАТО-а

12 ч

0

Више из рубрике

На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Свијет

Хамнеи објавио карикатуру Трампа: "Саркофаг који се распада"

1 ч

0
У српским затворима откривена "невидљива дрога": Погледајте како су је уносили

Свијет

У српским затворима откривена "невидљива дрога": Погледајте како су је уносили

1 ч

0
Трамп приказао себе као в.д. предсједника Венецуеле

Свијет

Трамп приказао себе као в.д. предсједника Венецуеле

1 ч

0
Предсједник Кубе одбрусио Трампу и најавио борбу до посљедње капи крви

Свијет

Предсједник Кубе одбрусио Трампу и најавио борбу до посљедње капи крви

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

16

Како је Југославија направила хаос на Евровизији 1981

09

12

Бијељина јутрос на -7 без гријања

09

02

Нинковић за АТВ: У овом тренутку је нелегална наплата паркинга у Бањалуци

08

51

Овај пјевач је отац Златана Ибрахимовића: "Он је имао свој свој рат и пијанчење"

08

48

Пронађено тијело жене с повредама главе, супруг испричао бизарну причу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner