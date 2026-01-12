Држављанин БиХ требао бити депортован из Њемачке 2003. Данас прима 7300€ помоћи

Извор:
Држављанин Босне и Херцеговине (41), који је из Њемачке требало да буде депортован још прије више од 20 година, данас са својом породицом прима социјалну помоћ од готово 7.300 евра мјесечно. Са годишњим примањима која премашују 87.000 евра, његова породица спада у десет одсто најбогатијих у Њемачкој, а он сам има обиман криминални досије.
Иако је 41-годишњак требало да буде депортован из Келна (Köln) још 2003. године, то се никада није догодило. Прво је побјегао, да би се поново појавио 2007. године, а суд му је 2009. коначно одбио жалбу на депортацију. Упркос свему, и данас је у Њемачкој. Иако је рођен у Бихаћу и држављанин је БиХ, власти су годинама његово поријекло водиле као „неразјашњено“.
Град Келн је чак признао да није ни покренуо поступак за издавање замјенских путних исправа, правдајући се да то чине само када су сигурни у успјех депортације. Ријеч је о замјенским путним исправама које њемачке власти могу затражити или издати особама без важеће путовнице како би се могла спровести депортација.
У његовом случају, тврде, то није било могуће због „породичних разлога“, односно рођења осморо дјеце. Статистике показују да депортације у БиХ иначе протичу без већих проблема и да је у цијелој покрајини Сјеверна Рајна–Вестфалија тек једна пропала због недостатка докумената, пише Феникс магазин (Fenix Magazin).
Осим што избјегава депортацију, држављанин БиХ је редован гост на судовима од 2010. године. Његов досије испуњен је тешким крађама, кривотворењем докумената и преварама, а тренутно га очекује ново суђење због преваре са поклон-боновима у дрогеријама.
Његова породица није једина. Само у Келну постоји седам породица са десет и више чланова које примају слично високе износе помоћи за азиланте. Годишње се у том граду за ту намјену издваја више од 65 милиона евра.
Случај је изазвао оштре реакције. „Очигледно недостаје воља градске управе да депортује криминалца и његову породицу. Поштеним грађанима и пореским обвезницима необјашњиво је зашто се некоме исплаћује 90.000 евра социјалне помоћи годишње. То је пљачка социјалне државе“, изјавио је посланик ЦДУ-а Грегор Голанд (Gregor Golland).
Критичан је и шеф савезне полиције Дитер Роман (Dieter Romann), који упозорава на проблеме у систему. „То је реалност: иза сваке бројке стоји огроман труд, али док год се толики број депортација отказује у посљедњем тренутку, јаз између оних који морају да оду и оних који заиста оду остаће огроман.“
