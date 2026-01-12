Трамп приказао себе као в.д. предсједника Венецуеле

12.01.2026
07:25
Коментари:0
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп објавио је снимак екрана, наводно са Википедије, на којем пише да је он вршилац дужности предсједника Венецуеле.
Фотографија је објављена на његовом профилу на друштвеној мрежи Truth Social.
Trump posts photo of himself labelled as the 'Acting President of Venezuela' pic.twitter.com/38fz4ZwMPT— The Spectator Index (@spectatorindex) January 12, 2026
Према снимку екрана, Трамп је "ступио на дужност" у јануару 2026. Године, преноси Танјуг.
САД су 3. јануара извеле напад на Каракас, када су америчке снаге ухапсиле предсједника Венецуеле Николаса Мадура и његову супругу Силију Флорес.
Они су испоручени Сједињеним Државама и налазе се у притворском центру у Њујорку, гдје се Мадуро суочава са оптужбама за трговину оружјем и дрогом.
Трамп је рекао да ће Сједињене Државе преузети привремену контролу над Венецуелом.
