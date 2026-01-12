Logo
Трамп приказао себе као в.д. предсједника Венецуеле

12.01.2026

07:25

Коментари:

0
Трамп приказао себе као в.д. предсједника Венецуеле
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп објавио је снимак екрана, наводно са Википедије, на којем пише да је он вршилац дужности предсједника Венецуеле.

Фотографија је објављена на његовом профилу на друштвеној мрежи Truth Social.

Према снимку екрана, Трамп је "ступио на дужност" у јануару 2026. Године, преноси Танјуг.

САД су 3. јануара извеле напад на Каракас, када су америчке снаге ухапсиле предсједника Венецуеле Николаса Мадура и његову супругу Силију Флорес.

Они су испоручени Сједињеним Државама и налазе се у притворском центру у Њујорку, гдје се Мадуро суочава са оптужбама за трговину оружјем и дрогом.

Трамп је рекао да ће Сједињене Државе преузети привремену контролу над Венецуелом.

