У Риму исписане свастике и нацистички симболи

СРНА

21.02.2026

21:31

0
Свастике и нацистички симболи исписани су на зидовима дворишта у Риму, гдје су снимане сцене флма "Још постоји сутра" који говори о демократији, саопштио је огранак Националног удружења италијанских партизана.

Ово удружење је тим поводом, заједно са локалним огранком Демократске странке, заказало антифашистичке демонстрације за понедјељак, 23. фебруара, преноси "Рома тудеј".

Наводе да су графити осванули у дворишту у римском насељу Тестачо, гдје је сниман филм редитељке Паоле Кортелези о демократији и храбрости жена.

- Клима застрашивања је све очигледнија, насиље вандализма све дрскије, али Тестачо је антифашистичко насеље - наводе из Удружења.

Истичу да не толеришу нормализацију ових акција, нити одобравају насиље, али да желе да документујемо и реагују на сваку епизоду неофашистичког насиља у том подручју.

Скупу заказаном за понедјељак прикључиће се синдикат ЦГИЛ и Удружење "Рома центро овест".

Rim

nacistički simboli

