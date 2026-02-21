Logo
Хорор на планини: Медвједи напали скијаше

21.02.2026

20:02

Хорор на планини: Медвједи напали скијаше
Фото: Printscreen/X

Невјероватан инцидент догодио се у сриједу, 18. фебруара, на скијалишту у Калифорнији, када је група од три медвједа напала скијаше који су се затекли на стази, преноси Хајат.

Свједоци тврде да су медвједи испузали из снијега и грмља и потрчали директно пред скијаше који су силазили са врха планине.

Тренутак напада забиљежио је скијаш док се возио жичаром.

На видеу се чује особа иза камере како виче: "стани", "помакни се" и "излази одавде" док медвједи прелазе преко стазе скијаша.

На крају су се медвједи повукли у шумовито подручје и напустили стазу, а скијаши су прошли без повреда.

