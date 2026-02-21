Хорор на планини: Медвједи напали скијаше

21.02.2026
20:02
Невјероватан инцидент догодио се у сриједу, 18. фебруара, на скијалишту у Калифорнији, када је група од три медвједа напала скијаше који су се затекли на стази, преноси Хајат.
Свједоци тврде да су медвједи испузали из снијега и грмља и потрчали директно пред скијаше који су силазили са врха планине.
Тренутак напада забиљежио је скијаш док се возио жичаром.
Three bears were caught on camera charging through a ski slope right through on-coming skiers at Northstar California Resort. 😱🐻 pic.twitter.com/6fymnrC9LO— New York Post (@nypost) February 19, 2026
На видеу се чује особа иза камере како виче: "стани", "помакни се" и "излази одавде" док медвједи прелазе преко стазе скијаша.
На крају су се медвједи повукли у шумовито подручје и напустили стазу, а скијаши су прошли без повреда.
