Водитељка са пирсингом у носу и тетоважама водила вијести: Услиједила је бурна дебата

Вирални видео младе водитељке вести из Алабаме изазвао је расправу о стереотипима и модним трендовима на америчком Југу. Снимак објављен 16. фебруара на мрежи X, приказује тамнокосу девојку с тетоважама и пирсингом у носу како за водитељским столом извештава о производњи пројектила једне компаније.
Ријеч је о Ејвери Луис, студенткињи факултетске телевизије "Troy University". Питање је ли њен стил заиста готички постало је посебно занимљиво; неки су коментирали да се појам "готички" превише олако користи и да би га, како су се шалили, требало "укинути".
They got goth chick news in Alabama now pic.twitter.com/fZnwgf2nCn— Silly Little Guy (@Czar_Of_Silly) February 17, 2026
Многи су видео протумачили као изненађење што особа алтернативног изгледа ради на телевизији у Алабами. Други су истакнули да алтернативна сцена на америчком Југу није нова и да је заправо присутнија него што се мисли. Корисници су подсјетили да готички стилови на Југу имају дубоке коријене те да стереотипи често не одражавају стварност. Спомињало се и да су стилови из 2000-их и 2010-их данас чешћи у руралним срединама него у великим градовима.