Logo
Large banner

Водитељка са пирсингом у носу и тетоважама водила вијести: Услиједила је бурна дебата

21.02.2026

19:49

Коментари:

0
Водитељка са пирсингом у носу и тетоважама водила вијести: Услиједила је бурна дебата
Фото: Printscreen/X

Вирални видео младе водитељке вести из Алабаме изазвао је расправу о стереотипима и модним трендовима на америчком Југу. Снимак објављен 16. фебруара на мрежи X, приказује тамнокосу девојку с тетоважама и пирсингом у носу како за водитељским столом извештава о производњи пројектила једне компаније.

Ријеч је о Ејвери Луис, студенткињи факултетске телевизије "Troy University". Питање је ли њен стил заиста готички постало је посебно занимљиво; неки су коментирали да се појам "готички" превише олако користи и да би га, како су се шалили, требало "укинути".

Расправа о стереотипима

Многи су видео протумачили као изненађење што особа алтернативног изгледа ради на телевизији у Алабами. Други су истакнули да алтернативна сцена на америчком Југу није нова и да је заправо присутнија него што се мисли. Корисници су подсјетили да готички стилови на Југу имају дубоке коријене те да стереотипи често не одражавају стварност. Спомињало се и да су стилови из 2000-их и 2010-их данас чешћи у руралним срединама него у великим градовима.

Подијели:

Таг :

водитељка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драма у Грачаници: Прекинута пљачка, лопови пуцали на полицију

Хроника

Драма у Грачаници: Прекинута пљачка, лопови пуцали на полицију

2 ч

1
Ћирилица

Друштво

Међународни дан матерњег језика: "Срцем за ћирилицу"

2 ч

0
Требиње, камера

Градови и општине

Све више неодговорних возача на југу Српске

2 ч

0
Макрон ликује због удара на Трампа

Свијет

Макрон ликује због удара на Трампа

2 ч

0

Више из рубрике

медвјед

Занимљивости

Медвједи залутали на скијашку стазу

5 ч

0
Четири златне навике из бивше Југославије које штеде новац

Занимљивости

Четири златне навике из бивше Југославије које штеде новац

6 ч

0
Вук

Занимљивости

Вукови могу да се навикну на људе, ево и када

8 ч

0
Евро паре новац

Занимљивости

До краја фебруара стиже новац за четири знака хороскопа

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

34

Најмлађи не одустају од подршке Борцу

21

31

У Риму исписане свастике и нацистички симболи

21

19

Извиждана химна БиХ у Борику

21

11

Сања Малетић проговорила о Јани Тодоровић

21

01

Оженио се Авдуљ Лока из Кафе Зале

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner