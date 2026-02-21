Logo
До краја фебруара стиже новац за четири знака хороскопа

21.02.2026

10:22

Евро паре новац
Фото: Markus Spiske/Pexels

Према астролошким прогнозама, поједини хороскопски знакови могли би да осјете финансијски напредак до 28. фебруара. Транзити Сатурна и Нептуна у Овну, као и утицај Јупитера, доносе прилике за зараду, стабилизацију буџета и изненадне добитке.

Астролози наводе да су кратки планетарни транзити често окидач за велике животне промјене, па би крај фебруара могао бити пресудан период за новац и пословне одлуке.

Ова 4 знака могу да зараде новац до 28. фебруара

Близанци

Јупитер у Раку доноси вам прилику за већу зараду.

Посебно се издвајају:

- породични бизнис

- сарадња са блиским људима

- послови везани за дом и некретнине

Стријелац

Улазак Сатурна у Овна отвара ново финансијско поглавље које може трајати годинама.

До краја фебруара могуће је:

- стабилизовање прихода

- исплата дугова

- новац који стиже из ранијих договора

Рибе

Сезона вашег знака доноси поклоне, новац и нове прилике.

Астролози савјетују:

- штедњу

- улагање у сигурне ствари

- избјегавање импулсивне куповине

Водолија

Сезона Риба доноси финансијско олакшање и раст прихода.

Могући су:

- додатни послови

- повишица

- побољшање материјалне ситуације

Један знак треба да окуша срећу у играма на срећу

Према астролошким тумачењима, тренутни распоред планета ставља игре на срећу у фокус, а знак који би могао имати највише среће је:

Шкорпија

Звијезде указују на:

изненадне добитке

неочекиван новац

прилике које долазе „из ведра неба”

Шта астролози поручују

Ово је период у којем одлуке могу утицати на цијелу 2026. годину.

Савјет је да се:

искористе добре прилике

не игноришу пословне понуде

пажљиво управља новцем

(Глас Српске)

Хороскоп

новац

Igre na sreću

