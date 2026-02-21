До краја фебруара стиже новац за четири знака хороскопа

21.02.2026
10:22
Коментари:0
Према астролошким прогнозама, поједини хороскопски знакови могли би да осјете финансијски напредак до 28. фебруара. Транзити Сатурна и Нептуна у Овну, као и утицај Јупитера, доносе прилике за зараду, стабилизацију буџета и изненадне добитке.
Астролози наводе да су кратки планетарни транзити често окидач за велике животне промјене, па би крај фебруара могао бити пресудан период за новац и пословне одлуке.
Јупитер у Раку доноси вам прилику за већу зараду.
Посебно се издвајају:
- породични бизнис
- сарадња са блиским људима
- послови везани за дом и некретнине
Улазак Сатурна у Овна отвара ново финансијско поглавље које може трајати годинама.
До краја фебруара могуће је:
- стабилизовање прихода
- исплата дугова
- новац који стиже из ранијих договора
Сезона вашег знака доноси поклоне, новац и нове прилике.
Астролози савјетују:
- штедњу
- улагање у сигурне ствари
- избјегавање импулсивне куповине
Сезона Риба доноси финансијско олакшање и раст прихода.
Могући су:
- додатни послови
- повишица
- побољшање материјалне ситуације
Један знак треба да окуша срећу у играма на срећу
Према астролошким тумачењима, тренутни распоред планета ставља игре на срећу у фокус, а знак који би могао имати највише среће је:
Звијезде указују на:
изненадне добитке
неочекиван новац
прилике које долазе „из ведра неба”
Ово је период у којем одлуке могу утицати на цијелу 2026. годину.
Савјет је да се:
искористе добре прилике
не игноришу пословне понуде
пажљиво управља новцем
(Глас Српске)
