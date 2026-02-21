Тежак удес, саобраћај обустављен, има повријеђених

21.02.2026
10:45
Коментари:0
Једно лице тешко је повријеђено у судару два аутомобила на Врацама у општини Источно Ново Сарајево, речено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.
Повријеђен је возач аутомобила "сеат" чији су иницијали А.С. и превезен је у Болницу "Србија" у Источном Сарајеву.
Саобраћајна незгода догодила се јутрос у 7.30 часова у Улици Војводе Радомира Путника.
Увиђај је у току, а саобраћај се одвија алтернативним правцима.
