Logo
Large banner

Тежак удес, саобраћај обустављен, има повријеђених

21.02.2026

10:45

Коментари:

0
Тежак удес, саобраћај обустављен, има повријеђених
Фото: Screenshot / Klix.ba

Једно лице тешко је повријеђено у судару два аутомобила на Врацама у општини Источно Ново Сарајево, речено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.

Повријеђен је возач аутомобила "сеат" чији су иницијали А.С. и превезен је у Болницу "Србија" у Источном Сарајеву.

Саобраћајна незгода догодила се јутрос у 7.30 часова у Улици Војводе Радомира Путника.

Увиђај је у току, а саобраћај се одвија алтернативним правцима.

Подијели:

Тагови :

несрећа

Источно Сарајево

удес

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

beba

Свијет

Преминуо малишан (2) који је добио срце које није смјело бити пресађено: Родитељи траже одговоре

31 мин

0
Евро паре новац

Занимљивости

До краја фебруара стиже новац за четири знака хороскопа

44 мин

0
Изболи младића (27) ножем, тројица у бјекству, полиција покренула потрагу

Србија

Изболи младића (27) ножем, тројица у бјекству, полиција покренула потрагу

1 ч

0
Хорор на ЗОИ, једна од најгорих повреда икада: Клизачица умало остала без ока, лежала у локви крви

Остали спортови

Хорор на ЗОИ, једна од најгорих повреда икада: Клизачица умало остала без ока, лежала у локви крви

1 ч

0

Више из рубрике

Огласили се из МУП-а: Мушкарац рањен након што је пуцао на полицију

Хроника

Огласили се из МУП-а: Мушкарац рањен након што је пуцао на полицију

2 ч

0
Хаос у Сарајеву: Запалио ауто, пуцао на полицију па рањен

Хроника

Хаос у Сарајеву: Запалио ауто, пуцао на полицију па рањен

3 ч

0
Младић (20) спремао терористички напад у Македонији!

Хроника

Младић (20) спремао терористички напад у Македонији!

18 ч

0
Свједок открио шта је претходило потјери у којој је погинуо полицајац

Хроника

Свједок открио шта је претходило потјери у којој је погинуо полицајац

20 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

11

00

Језиво: Бивши британски принц Ендру осумњичен да је посматрао мучење дјевојчице!

10

56

Несвакидашња интервенција у Бањалуци: Ватрогасци скидали патике са кабла

10

45

Тежак удес, саобраћај обустављен, има повријеђених

10

35

Преминуо малишан (2) који је добио срце које није смјело бити пресађено: Родитељи траже одговоре

10

22

До краја фебруара стиже новац за четири знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner