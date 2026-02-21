Хаос у Сарајеву: Запалио ауто, пуцао на полицију па рањен

Извор:
Једна особа је рањена у пуцњави која се десила рано јутрос, 21. фебруара на подручју општине Илиџа у Сарајеву.
Како сазнају "Независне новине" до пуцњаве је дошло у размјени ватре са полицијом. Незванично, рањен је мушкарац који је прво запуцао на полицију у сарајевском насељу Ступ.
Мушкарац је наводно прво запалио једно возило и дао се у бијег.
Током бијега он је пуцао на полицију и том приликом је рањен.
Смјештен је на Клинички центар Сарајево. Лакше је рањен.
У току је увиђај.
