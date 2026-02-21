Logo
Хаос у Сарајеву: Запалио ауто, пуцао на полицију па рањен

Независне

21.02.2026

Хаос у Сарајеву: Запалио ауто, пуцао на полицију па рањен
Фото: screenshot / x / Nezavisne novine

Једна особа је рањена у пуцњави која се десила рано јутрос, 21. фебруара на подручју општине Илиџа у Сарајеву.

Како сазнају "Независне новине" до пуцњаве је дошло у размјени ватре са полицијом. Незванично, рањен је мушкарац који је прво запуцао на полицију у сарајевском насељу Ступ.

Мушкарац је наводно прво запалио једно возило и дао се у бијег.

Током бијега он је пуцао на полицију и том приликом је рањен.

Смјештен је на Клинички центар Сарајево. Лакше је рањен.

У току је увиђај.

(Независне новине)

