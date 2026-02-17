Logo
Пуцњава на хокејашкој утакмици младих: Има мртвих

Пуцњава на хокејашкој утакмици младих: Има мртвих

Најмање двије особе су убијене, а три су тешко рањене у пуцњави која је у понед‌јељак прекинула омладинску хокејашку утакмицу у граду Поватакет у америчкој савезној држави Род Ајленд, саопштила је полиција.

Према информацијама надлежних, осумњичени нападач је након што је отворио ватру извршио самоубиство. Два полицијска званичника упозната са истрагом навела су да се сумња како је нападач циљао чланове своје породице. Истрага је у току.

Шефица полиције у Поватакету Тина Гонсалвес идентификовала је осумњиченог као Роберта К. Доргана, који је, како је навела, користио име Роберта Еспосито.

Хаос током утакмице

Према наводима полиције, пуцњава је избила око 14.30 часова по локалном времену у дворани „Линч арена“, и то током прве трећине утакмице средњошколских тимова.

zizel peliko

Свијет

Жизел Пелико објавила мемоаре о случају масовног силовања

Снимци сервиса за пренос омладинских спортских догађаја показују тренутак када се иза једне од клупа за играче зачула рафална паљба. На снимку се види како играчи оба тима лијежу на лед тражећи заклон, док се чује најмање десетак хитаца. Играчи и тренери потом су потрчали ка излазима из простора за клупе.

Према извјештајима локалних медија, дио средњошколаца скочио је на лед и кренуо ка вратима која воде у свлачионице, покушавајући да се склони на сигурно.

Храбри грађанин

Амерички сенатор из Род Ајленда Џек Рид навео је на друштвеним мрежама да је један присутни грађанин покушао да разоружа нападача на трибинама.

„Вјероватно је управо та храбра интервенција довела до брзог окончања ове трагичне ситуације“, изјавила је Гонсалвес на вечерњој конференцији за медије.

Троје рањених у критичном стању

Три особе са прострелним ранама превезене су у болницу Род Ајленд, гд‌је се налазе у критичном стању, саопштио је болнички систем. Ријеч је о истој здравственој установи у којој су лијечене жртве пуцњаве на Универзитету Браун у децембру прошле године.

Полиција покушава да утврди тачан слијед догађаја који су претходили доласку патрола у дворану.

