Почиње кинеска Нова година

17.02.2026

07:21

Почиње кинеска Нова година

Данас почиње кинеска Нова година, или Празник прољећа и трајаће до 5. фебруара 2027. године.

Она се данас не слави само у Кини већ се прославља у многим градовима широм свијета, у виду традиционалних и модерних културно-умјетничких манифестација.

Друштво

Данас славимо заштитника писаца и свих оних који живе од писане ријечи: Испоштујте ове обичаје

У Студентском културном центру Универзитета у Бањалуци биће организован свечани дочек кинеске Нове године у организацији Конфуцијевог института.

Биће додијељене награде побједницима литерарног конкурса за средњошколце на тему "Црвени ватрени коњ – симбол храбрости, енергије и слободе".

Таг :

