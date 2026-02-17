Трамп тражи од Украјине да брзо постигне договор са Русијом

Извор:
Танјуг
17.02.2026
07:13
Коментари:0
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп појачао је притисак на Украјину да "брзо" постигне споразум са Русијом уочи преговора које су Сједињене Државе организовале у Женеви.
"Украјини је боље да брзо дође за преговарачки сто", рекао је Трамп новинарима у авиону на путу за Вашингтон.
Трамп се залаже за окончање сукоба који је почео у фебруару 2022. године, али двије претходне рунде преговора уз посредовање САД у Абу Дабију нису донијеле напредак, оцјењује Гардијан.
Москва је током разговора инсистирала на територијалним и политичким уступцима Украјине, које је Кијев одбацио као равне капитулацији.
Америчку делегацију у Женеви предводиће Трампов изасланик Стив Виткоф и његов зет Џаред Кушнер, док ће руски тим предводити бивши министар културе Владимир Медински.
