Данас славимо заштитника писаца и свих оних који живе од писане ријечи: Испоштујте ове обичаје

17.02.2026

07:11

Данас славимо заштитника писаца и свих оних који живе од писане ријечи: Испоштујте ове обичаје
Фото: ATV

Српска православна црква и вјерници данас славе Преподобног Исидора Пелусиота, једног од најученијих људи свог доба и заштитника оних који живе од писане ријечи.

Преподобни Исидор Пелусиот рођен је у Египту у угледној и богатој александријској породици. Предање каже да је био један од најобразованијих људи оног доба, али да је ријешио да се одрекне свог богатства и славе и живот посвети духовним вриједностима и љубави према Христу.

"Важније је поучавати се добродетељном животу него ли краснорјечивом проповиједању".

Убрзо се прочуо као велики бранилац и тумач православне вјере, па су код њега долазили многи, чак и други мудраци и свети људи како би им тумачио Свето писмо. Када нису могли да дођу, Исидор им је писао - према тврдњама историчара Никифора Свети Исидор је написао преко десет хиљада писама разним лицима, у којима је једне укоријевао, друге савјетовао, треће тешио, четврте поучавао.

"Ако ко жели да му се врлине покажу великим, нека их сматра малим, и оне ће се заиста показати великим".

Цијели живот је провео тако, славећи Христа и пишући у његову славу. Поживио је дуго и умро у дубокој старости око 436. године.

Преподобни Исидор Пелусиот данас се сматра заштитником писаца, књижевника и свих оних који живе од писане ријечи.

Његове поуке могу да помогну овим људима не само на пословном пољу него и, што је много важније, духовном развоју. Прво и основно правило за Исидора: "Прво творити, па онда учити, по примјеру Господа Исуса."

Данас је прилика да се подсјетимо вриједности мудрости, писмености, молитве и духовног живота које је овај светитељ промовисао. Његове поуке и данас инспиришу вјернике да живе праведно, његују унутрашњи мир и посвете се вишим вриједностима.

