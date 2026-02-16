Купити или изнајмити стан?

Извор:
АТВ
16.02.2026
19:33
Коментари:0
Цијене станова расту али и кирије. Зато је свакодневна дилема да ли је исплативије дићи кредит или плаћати најам.
" Најбоље је дићи кредит, док су још поготово млади брачни парови, ево ја сам подстанар 30 година до сад сам могао вратити кредит. Скупо је“,
„Све зависи колике су камате, колике су плате, колико може човјек да приушти себи, најбоље имати свој кров.“
„Кад би био људима сигуран посао најбоље дигнути кредит ставити хипотеку и купити стан а не давати кирију неком власнику стана.
„Мала је сигурност задуживати се ако је човјеку посао под упитником, приватни сектор, сад јесте на послу, сутра нисте. Једино то питање најлакше могу ријешити ови који су запослени у јавном сектору“, неки су од коментара грађана.
На примјер за стан од 200.000 КМ уз кредит на 20 година мјесечна рата би износила око 1.280 КМ. На крају исплате банци би било исплаћено далеко више од позајмљеног новца.
Тржиште некретнина у Бањалуци врло је активно, потражња је стабилна посебно за становима мање и средње квадратуре. Цијена зависи и од локације и опремљености стана.
„Пресјек цијена је од 2.800 Шарговац до 7.000 у центру града, причам о новоградњи“, каже Миљан Ђурица агент за некретнине.
А ако се ипак одлучите за најам стана будите спремни издвојити и до пола минималне плате јер ових дана у Бањалуци цијене најма иду у небо.
„Цијене станова се кречу од 500 до 1000 КМ за мање и средње станове. Луксузнији станови се крећу од 1500 КМ до чак 2000 КМ. Гарсоњера зависи да ли је новија градња од 350 КМ до 550 КМ", каже Миљан Ђурица агент за некретнине.
Без обзира на цијене, потражња за куповином стана не опада. Око 70% људи који се одлуче на куповину стана новац обезбједе из кредитних средстава, док свега 30% се одлучује на готовину.
Тржиште некретнина нуди различите опције. Било да се одлучите да купите стан или га изнајмите. Један овако луксузно опремљен стан коштаће вас 210.000 КМ док је најам истог 750 КМ.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму