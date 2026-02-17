Масерка умрла на послу: Цијели дан радила без паузе, код куће је чекало двоје дјеце

Извор:
У спа центру у Санкт Петербург преминула је масерка (36) поријеклом из Индонезије, након што јој је позлило због исцрпљености на Дан заљубљених.
Према наводима колега, жена се 14. фебруара жалила на умор јер је радила готово без паузе од јутра, јер су сви термини у спа центру били попуњени.
Камионџија из Добоја погинуо у стравичној несрећи у Њемачкој
Након што јој је позлило, легла је на сто за масажу да се одмори, али је убрзо изгубила свијест. Хитно је превезена у болницу, али је упркос напорима љекара нажалост преминула два сата касније.
Масерка је у Русију дошла прије шест мјесеци како би зарадила новац, а живјела је у оквиру спа центра у којем је радила.
У Индонезији је оставила двоје малољетне дјеце.
Алекса Аврамовић се повриједио
Њена породица сада чека званичну документацију из болнице и извод из матичне књиге умрлих како би организовали транспорт тијела у Индонезију.
12 ч0
12 ч0
13 ч0
13 ч0
