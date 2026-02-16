Симулатор за опоравак од можданог удара: Користи виртуелну стварност и вјештачку интелигенцију

Извор:
Танјуг
16.02.2026
22:26
У Русији је развијен симулатор који користи виртуелну стварност (ВР) и вјештачку интелигенцију (АИ) за рехабилитацију фине моторике код пацијената који су претрпели мождани удар или трауматску повреду мозга.
Такође, користи се и код оних који пате од неуродегенеративних болести.
"Самарски државни медицински универзитет руског Министарства здравља (СамСМУ) развио је симулатор РевиХанд за радну терапију и рехабилитацију фине моторике. Симулатор је хардверски и софтверски систем (ХСС) за медицинску и социјалну рехабилитацију пацијената коришћењем метода радне терапије заснованих на виртуелној стварности, неуронским мрежама и тактилној повратној спрези", наводи се у саоштењу прес-служба универзитета, преноси ТАСС.
Симулатор се може користити у случајевима акутних цереброваскуларних инцидената, трауматских повреда мозга, оштећења виших кортикалних функција, укључујући и оне које су резултат неуродегенеративних болести, као и других патолошких стања праћених парезом или поремећеном координацијом горњих удова.
"Кључна карактеристика комплекса је његов мултисензорни приступ: визуелне слике, стварни покрети и тактилна повратна информација раде истовремено. Ова комбинација стимулише неуропластичност - способност мозга да формира нове неуронске везе и заобилази их како би заменио оштећене. Као резултат тога, опоравак не постаје механичко понављање вјежби, већ смислена преобука мозга за контролу тијела и свакодневних активности", рекао је Александар Захаров, директор Института за неуронаучна истраживања Самарског државног медицинског универзитета.
Прототип симулатора је сада развијен и тестиран, а потпуно функционалан радни прототип планиран је за 2027. годину.
