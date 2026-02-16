Logo
Пао Икс, корисници пријављују проблеме

16.02.2026

Пао Икс, корисници пријављују проблеме
Фото: Tanjug / AP / Noah Berger

Друштвена мрежа Икс тренутно не ради. Корисници широм Србије, али и региона пријављују да не могу да приступе ни својим налозима, али ни садржају на мрежи.

Некадашњи Твитер корисницима шаље добро познату поруку “can not retrieve posts at this time”.

Како се види на сајту који биљежи проблеме са друштвеним мрежама, Икс је престао да ради око 14.05 по нашем времену.

Поједини корисници друштвеним мрежа пријављивали су и проблеме са Инстаграмом.

Tviter

