Пао Икс, корисници пријављују проблеме

Извор:
Агенције
16.02.2026
15:00
Коментари:0
Друштвена мрежа Икс тренутно не ради. Корисници широм Србије, али и региона пријављују да не могу да приступе ни својим налозима, али ни садржају на мрежи.
Некадашњи Твитер корисницима шаље добро познату поруку “can not retrieve posts at this time”.
Како се види на сајту који биљежи проблеме са друштвеним мрежама, Икс је престао да ради око 14.05 по нашем времену.
Поједини корисници друштвеним мрежа пријављивали су и проблеме са Инстаграмом.
Наука и технологија
7 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму