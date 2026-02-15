Logo
Large banner

Истраживање показало: Лавови живјели на територији Јапана

15.02.2026

17:50

Коментари:

0
Лавови
Фото: Iurii Ivashchenko/Pexels

Лавови су лутали великим дијелом Јапана прије више десетина хиљада година, објавили су кинески истраживачи након што је утврђено да фосили за које се дуго сматрало да су остаци тигрова припадају изумрлој врсти лавова.

Студија, објављена у часопису "Зборник радова Националне академије наука", указује да је ДНК анализа протеина у фосилима показала да је ријеч о остацима пећинских лавова, преноси Срна.

Научници са Универзитета у Пекингу претходно су прикупили органски материјал из 26 фосила широм Јапана.

"Наши налази доводе у питање дугогодишње мишљење да су се тигрови некада склонили у Јапан и показују да су, умјесто тога, пећински лавови били широко распрострањени у сјевероисточној Азији током овог периода", објавили су научници.

Продаје двије куће за 15.000 евра

Србија

Драган продаје двије куће и плац за свега 15.000 евра

Лавови су напустили Африку прије око милион година и проширили се по Евроазији, стигавши до Јапана прије 73.000 до 38.000 година, када је нижи ниво мора повезивао архипелаг са континентом.

Фосилни докази из префектуре Јамагучи указују на то да су стигли до западног Јапана.

Људи су стигли у ове области прије око 40.000 до 35.000 година, а пећински лавови су вјероватно изумрли прије око 10.000 година.

Подијели:

Тагови :

lavovi

Japan

istraživanje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Паметни сатови могу предвидјети депресију

Наука и технологија

Паметни сатови могу предвидјети депресију

6 ч

0
Нови астронаути стигли на Међународну свемирску станицу

Наука и технологија

Нови астронаути стигли на Међународну свемирску станицу

10 ч

0
Гљивице из Чернобиља могу да штите људе на Марсу

Наука и технологија

Гљивице из Чернобиља могу да штите људе на Марсу

10 ч

0
Фосил стар 307 милиона година открива најранијег познатог биљоједа

Наука и технологија

Фосил стар 307 милиона година открива најранијег познатог биљоједа

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

Поплаве Сјеверној Македонији, у току хитне интервенције

20

37

Спектакуларна пљачка стотина милиона евра коју нико није примијетио

20

20

Пола највећег бањалучког насеља без воде

20

14

Сијарто: Сукоб у Украјини у фокусу Рубиове посјете

20

11

Поново иду блокаде: ЕУ одбила све приједлоге превозника са Балкана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner