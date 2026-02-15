Истраживање показало: Лавови живјели на територији Јапана

15.02.2026
17:50
Коментари:0
Лавови су лутали великим дијелом Јапана прије више десетина хиљада година, објавили су кинески истраживачи након што је утврђено да фосили за које се дуго сматрало да су остаци тигрова припадају изумрлој врсти лавова.
Студија, објављена у часопису "Зборник радова Националне академије наука", указује да је ДНК анализа протеина у фосилима показала да је ријеч о остацима пећинских лавова, преноси Срна.
Научници са Универзитета у Пекингу претходно су прикупили органски материјал из 26 фосила широм Јапана.
"Наши налази доводе у питање дугогодишње мишљење да су се тигрови некада склонили у Јапан и показују да су, умјесто тога, пећински лавови били широко распрострањени у сјевероисточној Азији током овог периода", објавили су научници.
Лавови су напустили Африку прије око милион година и проширили се по Евроазији, стигавши до Јапана прије 73.000 до 38.000 година, када је нижи ниво мора повезивао архипелаг са континентом.
Фосилни докази из префектуре Јамагучи указују на то да су стигли до западног Јапана.
Људи су стигли у ове области прије око 40.000 до 35.000 година, а пећински лавови су вјероватно изумрли прије око 10.000 година.
