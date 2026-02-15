Драган продаје двије куће и плац за свега 15.000 евра

Извор:
АТВ
15.02.2026
17:49
Коментари:1
У понуди је плац од 23 ара смјештен изнад Косјерића, у дијелу познатом као Тометино поље, на надморској висини од 600 метара.
На плацу постоји струја, а вода је обезбијеђена преко бунара, што га чини спремним за изградњу викендице или адаптацију постојећих објеката.
На самом плацу налазе се три легализована објекта, док је један мањи објекат – мала шупа или остава – још у процесу легализације.
Куће захтијевају комплетно реновирање, али пружају могућност за стварање идеалног одморишта у природи.
До плаца води макадамски пут, а посјед посједује свој засебан улаз.
Цијена износи 15.000 евра, уз могућност корекције за озбиљне купце, преноси "Еспресо".
Овај плац је одлична прилика за оне који траже викендицу далеко од градске гужве, са основном инфраструктуром и три постојећа објекта која могу да се адаптирају по жељи.
