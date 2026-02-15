Туга у свијету спорта: Преминуо Горан Сукно

Извор:
Б92
15.02.2026
17:13
Коментари:0
Горан Сукно, прослављени ватерполиста, олимпијски и свјетски шампион преминуо је у Дубровнику послије дуге и тешке болести, у 67. години.
Рођен у Цавтату 1959, каријеру градио у ВК Југ.
Освојио олимпијско злато, свјетску титулу и бројне медаље.
Био капитен, дефанзивац и опасан нападач.
Након каријере, спортски директор Југа и потпредсједник Ватерполо савеза Хрватске.
Његову љубав према ватерполу наставили су синови.
Некадашњи капитен и дугогодишњи спортски радник оставио је дубок траг прије свега у ВК Југ, клубу са којим је исписао највеће странице историје – најприје као играч, а касније и као спортски директор.
Током играчке каријере профилисао се као поуздан дефанзивац и опасан нападач, препознатљив по брзини и прецизности, док је по завршетку активног играња учествовао у поновном успону дубровачког клуба на европску сцену, преноси б92.
Друштво
Снијег је пао на Сретење: Ево шта то значи
Рођен у Цавтату 1959. године, прве спортске кораке направио је у локалној средини, а већ као тинејџер стигао је у Југ, гдје је током наредне деценије учествовао у освајању националне титуле и европског трофеја.
На међународној сцени наступао је за репрезентацију, са којом је освојио олимпијско злато, свјетску титулу и низ других одличја, а тим је предводио и као капитен на највећим такмичењима.
По повратку из иностранства средином деведесетих преузео је функцију спортског директора Југа и био један од кључних људи у стабилизацији и континуитету успјеха клуба у годинама које су следиле.
Истовремено је био активан и у раду Ватерполо савеза Хрватске, гдје је обављао потпредсједничку функцију.
За допринос спорту вишеструко је награђиван у родном граду, као и државним признањима, док је љубав према ватерполу пренио и на породицу – његови синови наставили су путем који је он утабао.
Најновије
Најчитаније
21
15
21
00
20
37
20
20
20
14
Тренутно на програму