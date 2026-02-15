Logo
Large banner

Туга у свијету спорта: Преминуо Горан Сукно

Извор:

Б92

15.02.2026

17:13

Коментари:

0
Туга у свијету спорта: Преминуо Горан Сукно
Фото: Pixabay

Горан Сукно, прослављени ватерполиста, олимпијски и свјетски шампион преминуо је у Дубровнику послије дуге и тешке болести, у 67. години.

Детаљи из биографије:

Рођен у Цавтату 1959, каријеру градио у ВК Југ.

Освојио олимпијско злато, свјетску титулу и бројне медаље.

Био капитен, дефанзивац и опасан нападач.

Након каријере, спортски директор Југа и потпредсједник Ватерполо савеза Хрватске.

Његову љубав према ватерполу наставили су синови.

Некадашњи капитен и дугогодишњи спортски радник оставио је дубок траг прије свега у ВК Југ, клубу са којим је исписао највеће странице историје – најприје као играч, а касније и као спортски директор.

Препознатљив по брзини и прецизности

Током играчке каријере профилисао се као поуздан дефанзивац и опасан нападач, препознатљив по брзини и прецизности, док је по завршетку активног играња учествовао у поновном успону дубровачког клуба на европску сцену, преноси б92.

Снијег, Бањалука

Друштво

Снијег је пао на Сретење: Ево шта то значи

Рођен у Цавтату 1959. године, прве спортске кораке направио је у локалној средини, а већ као тинејџер стигао је у Југ, гд‌је је током наредне деценије учествовао у освајању националне титуле и европског трофеја.

Са репрезентацијом освојио бројна одличја

На међународној сцени наступао је за репрезентацију, са којом је освојио олимпијско злато, свјетску титулу и низ других одличја, а тим је предводио и као капитен на највећим такмичењима.

По повратку из иностранства средином деведесетих преузео је функцију спортског директора Југа и био један од кључних људи у стабилизацији и континуитету успјеха клуба у годинама које су следиле.

Истовремено је био активан и у раду Ватерполо савеза Хрватске, гд‌је је обављао потпредсједничку функцију.

За допринос спорту вишеструко је награђиван у родном граду, као и државним признањима, док је љубав према ватерполу пренио и на породицу – његови синови наставили су путем који је он утабао.

Подијели:

Тагови :

preminuo

vaterpolo

Дубровник

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Умро Миодраг Грујић

Остали спортови

Умро Миодраг Грујић

6 ч

0
Линдзи Вон би могла да се суочи са ампутацијом

Остали спортови

Линдзи Вон напустила болницу

9 ч

0
Ронилачки клуб "Бук" домаћин Треће стручне конференције

Остали спортови

Ронилачки клуб "Бук" домаћин Треће стручне конференције

1 д

0
Џакара Ентони

Остали спортови

Аустралка освојила злато у новој олимпијској дисциплини

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

15

Црвеним тепихом прошетала у провидној хаљини и направила хаос

21

00

Поплаве Сјеверној Македонији, у току хитне интервенције

20

37

Спектакуларна пљачка стотина милиона евра коју нико није примијетио

20

20

Пола највећег бањалучког насеља без воде

20

14

Сијарто: Сукоб у Украјини у фокусу Рубиове посјете

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner