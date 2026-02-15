Logo
Линдзи Вон напустила болницу

СРНА

15.02.2026

11:54

0
Линдзи Вон би могла да се суочи са ампутацијом
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Америчка скијашица Линдзи Вон отпуштена је из болнице у Италији у коју је примљена прије седам дана након тешког пада у олимпијском спусту.

Олимпијска шампионка из 2010. године и друга најуспјешнија скијашица Свјетског купа свих времена кренула је ка аеродрому у Тревизу, на сјеверу земље.

Америчка скијашица је саопштила раније да је четврта операције ноге прошла добро и да се радује повратку кући у Америку.

Она је додала да се опоравља након неколико тешких дана и да је пред њом дуг пут, јер јој је заказана још једна операција у САД.

"Љубав коју гајим према скијању остаје. И даље се радујем тренутку када ћу поново моћи да станем на врх планине. И хоћу", објавила је скијашица на "Инстаграму".

Вонова се надала да ће постати најстарија освајачица медаље у алпском скијању у историји Олимпијских игара након што је ове године освојила два спуста Свјетског купа и завршила на подијуму у остале три трке.

