Линдзи Вон напустила болницу

Извор:
СРНА
15.02.2026
11:54
Коментари:0
Америчка скијашица Линдзи Вон отпуштена је из болнице у Италији у коју је примљена прије седам дана након тешког пада у олимпијском спусту.
Олимпијска шампионка из 2010. године и друга најуспјешнија скијашица Свјетског купа свих времена кренула је ка аеродрому у Тревизу, на сјеверу земље.
Република Српска
Минић: Требамо се сјетити духа српског ратника
Америчка скијашица је саопштила раније да је четврта операције ноге прошла добро и да се радује повратку кући у Америку.
Она је додала да се опоравља након неколико тешких дана и да је пред њом дуг пут, јер јој је заказана још једна операција у САД.
"Љубав коју гајим према скијању остаје. И даље се радујем тренутку када ћу поново моћи да станем на врх планине. И хоћу", објавила је скијашица на "Инстаграму".
Савјети
Како зауставити кварење киселог купуса?
Вонова се надала да ће постати најстарија освајачица медаље у алпском скијању у историји Олимпијских игара након што је ове године освојила два спуста Свјетског купа и завршила на подијуму у остале три трке.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму