Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ: Морамо чувати Републику Српску

Извор:

АТВ

15.02.2026

11:20

Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ: Морамо чувати Републику Српску
Срби, ма гдје живјели, знају да без јаке Републике Српске, нема Срба. Морамо чувати Републику Српску, навели су из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.

- Без јаке Републике Српске не може опстати ни оно мало Срба што је остало у Федерацији. Увијек морамо имати на уму, знати да, без Републике Српске Срби могу доживјети нови геноцид и етничко чишћење. Убијање Срба у Јасеновцу, Гаравицима, Дракулићу, Старом Броду, су трајна опомена српском народу, да чува Републику Српску. Срећан дан државности српском народу - навели су у саопштењу.

