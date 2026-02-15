Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ: Морамо чувати Републику Српску

Извор:
АТВ
15.02.2026
11:20

Срби, ма гдје живјели, знају да без јаке Републике Српске, нема Срба. Морамо чувати Републику Српску, навели су из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
- Без јаке Републике Српске не може опстати ни оно мало Срба што је остало у Федерацији. Увијек морамо имати на уму, знати да, без Републике Српске Срби могу доживјети нови геноцид и етничко чишћење. Убијање Срба у Јасеновцу, Гаравицима, Дракулићу, Старом Броду, су трајна опомена српском народу, да чува Републику Српску. Срећан дан државности српском народу - навели су у саопштењу.
