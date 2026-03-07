Logo
Новак Ђоковић сазнао са ким игра ако прође Пољака

Аутор:

АТВ

07.03.2026

22:01

Коментари:

0
Новак Ђоковић у финалу Аустралијан опена
Фото: Танјуг/АП

Амерички тенисер Александар Ковачевић пласирао се у трећу рунду мастерса у Индијан Велсу.

Тренутно 72. на свијету лако је савладао Корентана Мутеа, 33. на АТП листи, резултатом 6:1, 6:4.

Заказао потенцијални меч са Новаком

Мало више од сат и по игре је било довољно Ковачевићу да закаже потенцијални окршај са Новаком Ђоковићем.

Новак ће прије тога морати да прескочи прву препреку у виду Камила Мајхшака.

Ковачевић је нарочито убједљив против Мутеа био у првом сету, да би у другом, кључни брејк направио у деветом гему.

Играли једном на шљаци

Против Ђоковића је играо само једном, на старту Ролан Гароса 2023, када није узео ни сет.

Ковачевић, поријеклом са ових простора, најбољи пласман је имао недавно када је био 52. играч планете.

Још увијек чека на титулу, а овосезонски скор на АТП туру му је 8-7.

Новак Ђоковић

Александар Ковачевић

