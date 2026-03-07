Новак Ђоковић сазнао са ким игра ако прође Пољака

Аутор:АТВ
07.03.2026
22:01
Коментари:0
Амерички тенисер Александар Ковачевић пласирао се у трећу рунду мастерса у Индијан Велсу.
Тренутно 72. на свијету лако је савладао Корентана Мутеа, 33. на АТП листи, резултатом 6:1, 6:4.
Мало више од сат и по игре је било довољно Ковачевићу да закаже потенцијални окршај са Новаком Ђоковићем.
Новак ће прије тога морати да прескочи прву препреку у виду Камила Мајхшака.
Ковачевић је нарочито убједљив против Мутеа био у првом сету, да би у другом, кључни брејк направио у деветом гему.
Против Ђоковића је играо само једном, на старту Ролан Гароса 2023, када није узео ни сет.
Ковачевић, поријеклом са ових простора, најбољи пласман је имао недавно када је био 52. играч планете.
Још увијек чека на титулу, а овосезонски скор на АТП туру му је 8-7.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму