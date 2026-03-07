Новак Ђоковић открио тајну о ћерки Тари коју нико није знао, ово свуда ради због ње

Извор:
Новак Ђоковић се припрема за нову побједу у Индијан Велсу, пошто га ове суботе од 22 сата очекује дуел против Камила Мајжака.
У међувремену, Новак је подијелио необичан увид у породичне ритуале који су се промијенили захваљујући његовој ћерки Тари, али и Арини Сабаленки.
Наиме, послије наступа на Аустралијан опену, српски ас није само одмарао, већ је и путовао – његова присутност на Зимским олимпијским играма имала је посебан, породични разлог.
Новак је признао да је на умјетничко клизање отишао због ћерке Таре.
- Први пут у животу сам искусио Зимску олимпијаду. Моја ћерка обожава умјетничко клизање! Сада смо у ситуацији да морамо да тражимо клизалиште гдје год да се налазимо. Забавно је гледати те врхунске спортисте. Као професионалац, имам огромно поштовање за ниво на којем се они такмиче у зимским условима. То ме заиста импресионира. Наравно да као спортиста увијек имам поштовања за друге спортисте и оно што раде.
Novak Djokovic talks about his love for the LA Lakers and how impressed he was by the Winter Olympics! ⛸️🏀 pic.twitter.com/kUG1O2R5Gz— Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) March 6, 2026
За разлику од брата Стефана, који воли тенис и кошарку, Тара показује склоност ка умјетности.
Новак је раније открио да свира виолину, а сада јој се у хобијима придружило и клизање. Ипак, постоји и још једна страст која је освојила Тарино срце – прва тенисерка свијета, Арина Сабаленка.
Новак је подијелио анегдоту која је насмијала тениску јавност: Тара је жељела да посјете Арину у њеном дому како би заједно јеле воће.
