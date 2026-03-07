Logo
Large banner

Новак Ђоковић открио тајну о ћерки Тари коју нико није знао, ово свуда ради због ње

Извор:

Телеграф

07.03.2026

15:51

Коментари:

0
Новак Ђоковић открио тајну о ћерки Тари коју нико није знао, ово свуда ради због ње
Фото: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Новак Ђоковић се припрема за нову побједу у Индијан Велсу, пошто га ове суботе од 22 сата очекује дуел против Камила Мајжака.

У међувремену, Новак је подијелио необичан увид у породичне ритуале који су се промијенили захваљујући његовој ћерки Тари, али и Арини Сабаленки.

Арина Сабаленка-10102025

Тенис

Сабаленка пала у загрљај милијардера: Иза свега се крије болна и сурова прича

Наиме, послије наступа на Аустралијан опену, српски ас није само одмарао, већ је и путовао – његова присутност на Зимским олимпијским играма имала је посебан, породични разлог.

На умјетничко клизање отишао због ћерке

Новак је признао да је на умјетничко клизање отишао због ћерке Таре.

- Први пут у животу сам искусио Зимску олимпијаду. Моја ћерка обожава умјетничко клизање! Сада смо у ситуацији да морамо да тражимо клизалиште гдје год да се налазимо. Забавно је гледати те врхунске спортисте. Као професионалац, имам огромно поштовање за ниво на којем се они такмиче у зимским условима. То ме заиста импресионира. Наравно да као спортиста увијек имам поштовања за друге спортисте и оно што раде.

Стефан воли тенис и кошарку

За разлику од брата Стефана, који воли тенис и кошарку, Тара показује склоност ка умјетности.

Новак је раније открио да свира виолину, а сада јој се у хобијима придружило и клизање. Ипак, постоји и још једна страст која је освојила Тарино срце – прва тенисерка свијета, Арина Сабаленка.

Новак је подијелио анегдоту која је насмијала тениску јавност: Тара је жељела да посјете Арину у њеном дому како би заједно јеле воће.

Подијели:

Тагови :

Тара Ђоковић

Новак Ђоковић

tenis

Арина Сабаленка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић на Аустралијан опену

Тенис

Ђоковић открио најтежи меч у каријери

5 ч

0
Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић остаје без једног од главних спонзора

1 д

0
Брат Новака Ђоковића добио дијете са Бразилком

Друштво

Брат Новака Ђоковића добио дијете са Бразилком

2 д

2
Напад на Дубаи

Сцена

Ирански дрон погодио зграду у којој је боравио Ђоковић

3 д

1

Више из рубрике

Новак Ђоковић на Аустралијан опену

Тенис

Ђоковић открио најтежи меч у каријери

5 ч

0
Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић у суботу наставља Индијан Велс

11 ч

0
Тениски рекет

Тенис

Тенисерка добила језиве пријетње: "Послали су ми слике чланова породице и пиштоља..."

22 ч

0
Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић остаје без једног од главних спонзора

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Друга страна славе: Кроз љубав до снова

20

10

Израелци тврде: Син убијеног ајатолаха рањен у нападу

19

59

Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

19

54

"Колапс иранског режима"; Израел "оптимистичан"

19

53

Упозорење стручњака: Раст цијене енергената могао би покренути ланчану реакцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner