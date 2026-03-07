Logo
Ђоковић открио најтежи меч у каријери

07.03.2026

Новак Ђоковић на Аустралијан опену
Фото: Танјуг/АП

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић привукао је огромну пажњу својим доласком на Мастерс у Индијан Велс.

Његово присуство у САД, гдје је већ неколико дана, изазвало је велико интересовање, а сваки његов тренинг био је посјећен. Током једног од њих, био је "интервјуисан" од стране дјечака.

Доку је потписивао аутограме, дјечак му је поставио три питања и добио детаљне одговоре.

Новакова инспирација и омиљена храна

Најприје је открио да му је омиљена храна воће, а затим и ко га је инспирисао да почне да се бави тенисом.

"Као клинац сам гледао Пита Сампраса како осваја Вимблдон. Пит ме је инспирисао и Моника Селеш", рекао је Ђоковић.

Ево који меч је Ђоковићу био најтежи

Потом је услиједило питање који му је до сада био најтежи меч у каријери, али није имао много дилема:

"Финале Аустралијан Опена 2012. године са Надалом", одговорио је Ђоковић.

Иначе, српски тенисер вечерас око 22:00 часа почиње свој наступ у Индијан Велсу против Камила Мајхчака из Пољске, преноси Б92.

