Ђоковић открио најтежи меч у каријери

Извор:
Б92
07.03.2026
14:55
Коментари:0
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић привукао је огромну пажњу својим доласком на Мастерс у Индијан Велс.
Његово присуство у САД, гдје је већ неколико дана, изазвало је велико интересовање, а сваки његов тренинг био је посјећен. Током једног од њих, био је "интервјуисан" од стране дјечака.
Доку је потписивао аутограме, дјечак му је поставио три питања и добио детаљне одговоре.
Најприје је открио да му је омиљена храна воће, а затим и ко га је инспирисао да почне да се бави тенисом.
"Као клинац сам гледао Пита Сампраса како осваја Вимблдон. Пит ме је инспирисао и Моника Селеш", рекао је Ђоковић.
Потом је услиједило питање који му је до сада био најтежи меч у каријери, али није имао много дилема:
"Финале Аустралијан Опена 2012. године са Надалом", одговорио је Ђоковић.
Иначе, српски тенисер вечерас око 22:00 часа почиње свој наступ у Индијан Велсу против Камила Мајхчака из Пољске, преноси Б92.
Тенис
11 ч0
Тенис
22 ч0
Тенис
1 д0
Тенис
1 д0
Најновије
Најчитаније
20
15
20
10
19
59
19
54
19
53
Тренутно на програму