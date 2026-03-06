Logo
Фереро изашао у јавност и открио зашто је раскинута сарадње са Алкаразом: "Чувам поруку..."

Карлос Алкараз
Фото: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Сада већ бивши тренер Карлоса Алкараза, Хуан Карлос Фереро, у опширном интервјуу за шпански медиј открио је све детаље везане за раскид сарадње ове двојице Шпанаца.

Бивши тренер Карлоса Алкараза, Хуан Карлос Фереро, навео је како се осјећа, а како се сада носи са том чињеницом да њих двојица више не сарађују.

"Емотивно сам добро, прошла су три мјесеца и морамо да наставимо даље. Испрва, било је јако тешко гледати Карлоса како игра, имао сам помијешане мисли да желим да све иде како ваља по њега и туге зато што нисам тамо ",рекао је Фереро.

Онда је искусни Шпанац покушао да разлучи све што се причало у вези уговора, јер су постојале гласине да се раскол десио у финансијском дијелу договора.

" Мој уговор је био спреман да се обнови уколико све остане исто. Није било ништа око новца и није било до тога да он не жели тренера. На крају, нисмо ни причали "очи у очи" да ли ћемо радити заједно. Нисмо могли да дођемо до договора, а радило се о приватним стварима које су се догодиле", изјавио је Фереро.

Карлос Алкараз

Тенис

И Алкараз имао моменат ''сад ме добро слушајте''

Онда је коментарисао и новог тренера, Самуела Лопеза.

"Први сам који је охрабривао Самуа да прихвати посао и тренира Карлоса. Он је неко коме бескрајно вјерујем и заиста сам срећан због њега. Чини ме срећним то што је свјестан мукотрпног рада који се дешавао свих ових година. У исто вријеме, мало заболи када неко коме сам вјеровао сада тренира Карлоса, али сам сада бољ", навео је Фереро.

Новак Ђоковић и Карлос Алкараз

Тенис

Алкараз и Аустралијан опен прекршили правила због Ђоковића

Алкараз га није поменуо по преузимању трофеја у Аустралијан Опену.

" Није ми то сметало. Очигледно да бих то волио, али мислим да су он и његов тим одлучили да не причају више о томе и то је то. Чувам поруку коју ми је послао кад смо се разилазили, захвалио ми се за сва времена која смо заједно пролазили и рекао ми је да сам био кључ успјеха до којег је дошао", открио је Фереро. Закључио је да би волио да се сусретну и да се испричају као бивши сарадници и још увијек пријатељи.

" Радујем се томе да га видим и да га загрлим, да ставимо ствари у нормалу. Још увијек нам је потребно да попричамо о прошлим успјесима и искуствима, надам се да ћемо играти голф заједн", закључио је Фереро.

(Телеграф)

