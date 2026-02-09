Новак Ђоковић задржао треће мјесто на АТП листи, Карлос Алкараз и даље први

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић задржао је треће мјесто на најновијој АТП листи са 5.280 бодова, док је Шпанац Карлос Алкараз и даље први са 13.150 поена.

Италијан Јаник Синер је други тенисер свијета са 10.300 бодова, док се Нијемац Александар Зверев и даље налази на четвртој позицији са 4.605 поена.

Италијан Лоренцо Музети је задржао пето мјесто на АТП листи, док је Канађанин Феликс Оже-Алијасим напредовао за двије позиције и тренутно је шести тенисер света.

Американац Тејлор Фриц је и даље седми играч света, док је Аустралијанац Алекс де Минор пао на осмо мјесто АТП листе. Потом слиједе Американац Бен Шелтон и Александер Бублик из Казахстана.

Другорангирани српски тенисер Миомир Кецмановић напредовао је за три мјеста и тренутно се налази на 66. позицији на АТП листи са 820 поена.

Хамад Међедовић је поправио пласман за једно мјесто и сада је 79. играч свијета са 717 бодова, док је Ласло Ђере напредовао до 91. позиције са 651. поеном.

Душан Лајовић је задржао 123. мјесто на АТП листи са 503 поена.