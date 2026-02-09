Logo
Large banner

Новак Ђоковић задржао треће мјесто на АТП листи, Карлос Алкараз и даље први

Извор:

Танјуг

09.02.2026

09:22

Коментари:

0
Новак Ђоковић задржао треће мјесто на АТП листи, Карлос Алкараз и даље први
Фото: Танјуг/АП

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић задржао је треће мјесто на најновијој АТП листи са 5.280 бодова, док је Шпанац Карлос Алкараз и даље први са 13.150 поена.

Италијан Јаник Синер је други тенисер свијета са 10.300 бодова, док се Нијемац Александар Зверев и даље налази на четвртој позицији са 4.605 поена.

Италијан Лоренцо Музети је задржао пето мјесто на АТП листи, док је Канађанин Феликс Оже-Алијасим напредовао за двије позиције и тренутно је шести тенисер света.

Американац Тејлор Фриц је и даље седми играч света, док је Аустралијанац Алекс де Минор пао на осмо мјесто АТП листе. Потом слиједе Американац Бен Шелтон и Александер Бублик из Казахстана.

Другорангирани српски тенисер Миомир Кецмановић напредовао је за три мјеста и тренутно се налази на 66. позицији на АТП листи са 820 поена.

Хамад Међедовић је поправио пласман за једно мјесто и сада је 79. играч свијета са 717 бодова, док је Ласло Ђере напредовао до 91. позиције са 651. поеном.

Душан Лајовић је задржао 123. мјесто на АТП листи са 503 поена.

Подијели:

Таг:

Новак Ђоковић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Роџер Федерер уживо гледао Супербоул, ево с ким се појавио на стадиону

Тенис

Роџер Федерер уживо гледао Супербоул, ево с ким се појавио на стадиону

4 ч

0
Легендарни тенисер понизио Федерера због Ђоковића

Тенис

Легендарни тенисер понизио Федерера због Ђоковића

18 ч

0
Нове информације о повреди Душана Лајовића: Бизарна несрећа

Тенис

Нове информације о повреди Душана Лајовића: Бизарна несрећа

1 д

0
Карлос Алкараз

Тенис

Алкараз: Нисам ни близу велике тројке

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

40

Серена Вилијамс на стубу срама: "Увијек се сјетим Ђоковића"

12

38

Све више доказа да ХПВ утиче и на мушко репродуктивно здравље

12

37

Захарова: Запад неће да открије право лице кијевског фашизма

12

18

Талас екстремне хладноће захватио Европу

12

07

Зашто на гробу Небојше Глоговца није смио да стоји крст?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner