Алкараз: Нисам ни близу велике тројке

Извор:

Блиц

07.02.2026

13:18

Коментари:

0
Карлос Алкараз
Фото: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Док се велике звјерке свјетског тениса расправљају гд‌је је улога тренутно најбољих тенисера у историји, да ли су Карлос Алкарас и Јаник Синер близу највећих легенди бијелог спорта, главни протагониста ове приче има далеко скромнији приступ.

Нисам ни близу велике тројке каже за „Марку“ новопечени шампион Аустралијан опена.

Са седам највећих трофеја и статусом најмлађег у историји који је остварио каријерни Грен слем, Алкарас се сада дистанцирао и од Јаника Синера. Јер без обзира колико Италијан добро играо и вриједно скупљао пехаре у посљедње двије године, он нема ниједан подвиг са епитетом „историјски“.

Међутим, Шпанца у овом тренутку не интересује ништа што је везано за вјечност.

– Тек када будем освајао највеће пехаре годину за годином и када будем стигао до 20 или 22 Грен слема, моћи ћу да кажем да сједим за истим столом као велика тројка – објашњава Карлитос да није изгубио ни главу ни смисао за скромност, преноси СпортКлуб.

– За то и радим. Обарам лијепе рекорде, али оно што су постигла поменута тројица, практично је немогуће поновити. Треба много радити да би се било близу а камоли стићи их. Зато је још много година испред мене да бих могао да кажем да сједимо за истим столом – истакао је Алкарас.

Причао је о три циља за ову годину:

– Ролан Гарос, Дејвис куп и завршни Мастерс, то су моје три највеће жеље у овој години. Побиједио сам у Паризу посљедње двије године и неће бити лако постићи то и трећу – објашњава за Француски опен а јасно је и зашто му је сада битан.

Јер послије тријумфа у Мелбурну, Париз је сљедећа станица ако жели да проба да освоји Грен слем, све четири највеће титуле у истој години. Посљедњи који је то успио био је Род Лејвер 1969.

