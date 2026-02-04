Олга Даниловић испала од 146. на свијету

04.02.2026
Српска тенисерка Олга Даниловић није успјела да се пласира у четвртфинале WTA турнира у Клужу, пошто је данас у осмини финала изгубила од Пољакиње Маје Хвалинске 6:1, 1:6, 6:2.
Меч је трајао један сат и 53 минута. Даниловић је 88. тенисерка свијета, док се Хвалинска налази на 146. мјесту WTA листе. Пољска тенисерка ће у четвртфиналу играти против побједнице меча између Британке Еме Радукану и Каје Јуван из Словеније.
WTA турнир у Клужу се игра за наградни фонд од 283.347 долара.
