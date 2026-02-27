Једноставна навика за дугорочно здравље: Ево зашто је важно користити степенице умјесто лифта

27.02.2026
За жене старије од 40 година, које желе да очувају чврстину скелета, смање ризик од прелома и остану покретљиве што дуже, једна једноставна навика може да буде најважнија одлука за дугорочно здравље.
Пењање уз степенице једна је од најједноставнијих, а истовремено и најпотцјењенијих физичких активности које жене послије четрдесете могу да уведу у своју свакодневицу. Није потребна теретана, нити посебна опрема, а нема ни трошкова. Управо у том животном периоду, када природно долази до пада нивоа естрогена и када кости почињу брже да губе минералну густину, тијело има појачану потребу за тзв. „оптерећењем“, односно покретима који га терају да се прилагоди и ојача.
Кости нису статичне структуре, већ живо ткиво које се стално обнавља. Када их оптерећујемо сопственом тјелесном тежином, оне добијају сигнал да морају да постану јаче. Пењање уз степенице је управо такав тип активности гдје сваки корак активира мишиће ногу, кукова и карлице, али истовремено ствара притисак на кости, нарочито на кости поткољенице, бутне кости и кичмени стуб. Тај механички стрес стимулише стварање нове коштане масе и успорава процес остеопорозе.
Кости нису „мртва материја“, већ живо ткиво пуно активних ћелија које се стално обнављају. У костима се непрестано одвија процес разградње старих и стварања нових ћелија, а тај процес директно зависи од тога колико их користимо и оптерећујемо. Када се тијело креће и носи сопствену тежину, ћелије у костима добијају сигнал да морају да се прилагоде и ојачају. Ако тог сигнала нема, односно ако се мало крећемо и стално користимо лифт или сједимо, обнављање слаби и кости постају тање и крхкије. Управо зато пењање уз степенице има тако снажан ефекат, оно буквално „буди“ ћелије у костима и тјера их да раде свој посао.
Код жена старијих од 40 година овај ефекат је посебно важан, јер се у том узрасту често јавља тзв. „тиха остеопороза“, губитак густине костију који не боли и не даје јасне симптоме, све док не дође до прелома.
Управо зато се све чешће препоручују једноставне, свакодневне активности попут ходања, пењања степеницама и вјежби са сопственом тежином, јер оне дјелују превентивно и дугорочно чувају здравље скелета.
За разлику од равног ходања, степенице додатно укључују рад против гравитације. Сваки пут када се подигнете на сљедећи степеник, ваше тијело мора да савлада сопствену тежину, што представља идеалан стимулус за јачање костију. Што се чешће тај покрет понавља, то је сигнал костима јачи. Чак и неколико спратова дневно, ако се ради редовно, може имати значајан ефекат током мјесеци и година.
Осим директног утицаја на кости, пењање степеницама јача и мишиће који их штите. Снажни мишићи смањују ризик од падова, побољшавају равнотежу и стабилност, а управо су падови један од главних узрока озбиљних прелома код жена у зрелијим годинама. Другим ријечима, степенице не јачају само кости, већ и цио систем који чува тијело од повреда.
Још једна важна предност је то што је ова активност потпуно природна и уклапа се у свакодневни живот. Умјесто лифта, можете изабрати степенице у згради, на послу, у тржном центру или у подземној гаражи.
Ова активност не захтијева посебну мотивацију као одлазак у теретану, јер је већ дио окружења. Управо та доступност чини је идеалном навиком за жене које немају времена за дуге тренинге, али желе да ураде нешто конкретно за своје здравље.
Стручњаци истичу да ефекат није тренутан, већ кумулативан. Кости се не јачају за недјељу дана, али се послије неколико мјесеци редовног оптерећења може примијетити успоравање губитка коштане масе, а код неких жена чак и благи пораст густине.
Највећи бенефит имају жене које комбинују пењање степеницама са правилном исхраном богатом калцијумом, витамином Д, витамином К и магнезијумом, јер кости тада имају и „материјал“ и „сигнал“ за обнову.
Такође, све треба радити у складу са могућностима тијела. Ако постоји бол у кољенима, куковима или леђима, темпо треба прилагодити, кретати се спорије и држати се рукохвата. Циљ није исцрпљивање, већ редовна активност. Десетак минута свакога дана може имати већу вриједност него један интензивни тренинг мјесечно.
(Политика Магазин)
