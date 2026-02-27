Logo
Њемачка војска примила у службу више од 3.000 малољетника

Њемачка војска примила у службу више од 3.000 малољетника
Њемачке оружане снаге, односно Бундесвер, саопштиле су у петак да су прошле године запослиле 3.131 малољетну особу, што чини око 13 одсто свих нових регрута.

Ове податке је Бундесвер доставио као одговор на упит странке Дие Линке у парламенту, а први их је објавио магазин Дер Спиегел.

Затвор

Свијет

Српски Ескобар из Лакташа у центру скандала: Предсједничком кандидату купио ауто

Одговор показује да је 2.690 младића и 441 дјевојка имало 17 година на почетку службе, што одговара броју од 12,5 одсто свих нових војника. Укупно је 638 малољетних војника напустило снаге прије времена. Већина је дала оставку, док је мањи број био отпуштен.

Странка је истакла да овај број представља највиши ниво регрутације 17-годишњака до сада.

Предсједница посланичког клуба Дие Линке, Хајди Рајхинек, назвала је тај развој катастрофалним и оптужила владу за неодговорне праксе регрутације путем циљане пропаганде Бундесвера у школама.

"И, нажалост, очигледно са успјехом", додала је.

Пожар у Брчком

Хроника

Повријеђени у пожару у Брчком отпуштени из болнице

Добровољна служба у Бундесверу дозвољена је од 17. године уз пристанак родитеља.

Ранији одговори владе доступни из парламента показују да је Бундесвер претходне године имао 2.203 новооснована малољетна лица, односно 10,9 одсто свих нових војника, док је 2023. године било 1.996, односно 10,6 одсто, а 2022. године 1.773, односно 9,4 одсто, који су били млађи од 18 година.

