Трамп о укидању санкција Русији: Желим да се то деси

Извор:
РТ Балкан
27.02.2026
21:29
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да ће подржати укидање санкција Русији уколико се постигне споразум о рјешавању сукоба у Украјини.
- Желим да укинем санкције (Русији), али прво морамо да окончамо овај сукоб - рекао је Трамп током састанка са новинарима у Бијелој кући, а преносе РИА Новости.
Ауто-мото
Лоше вијести стигле возачима у Републици Српској
Прије тога је Трамп истакао да би желио да се сукоб заврши што прије.
Посљедња рунда разговора између Русије, САД и Украјине одржана је у Женеви 17. и 18. фебруара. Након разговора, Владимир Медински, шеф руске делегације и помоћник предсједника Русије Владимира Путина, најавио је да ће се нови састанак одржати у блиској будућности.
Савјети
Купатило ће заблистати без трунке хемије: Направите сами смјесу за скидање каменца
Раније је руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио да је Русија спремна да тежи преговарачком рјешењу украјинске кризе, надограђујући се на договоре које су постигли предсједници Русије и САД Владимир Путин и Доналд Трамп на самиту на Аљасци.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму