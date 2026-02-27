Logo
Трамп о укидању санкција Русији: Желим да се то деси

РТ Балкан

27.02.2026

Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да ће подржати укидање санкција Русији уколико се постигне споразум о рјешавању сукоба у Украјини.

- Желим да укинем санкције (Русији), али прво морамо да окончамо овај сукоб - рекао је Трамп током састанка са новинарима у Бијелој кући, а преносе РИА Новости.

Прије тога је Трамп истакао да би желио да се сукоб заврши што прије.

Посљедња рунда разговора између Русије, САД и Украјине одржана је у Женеви 17. и 18. фебруара. Након разговора, Владимир Медински, шеф руске делегације и помоћник предсједника Русије Владимира Путина, најавио је да ће се нови састанак одржати у блиској будућности.

Раније је руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио да је Русија спремна да тежи преговарачком рјешењу украјинске кризе, надограђујући се на договоре које су постигли предсједници Русије и САД Владимир Путин и Доналд Трамп на самиту на Аљасци.

Доналд Трамп

Русија

Америка

Sankcije

