Дизелаши изненађују: Ево колико расте потрошња горива због климе

Аутор:АТВ
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Клима уређај данас је саставни дио готово сваког аутомобила, али многи возачи питају се колико његов рад утиче на потрошњу горива.
Одговор је једноставан, клима повећава потрошњу, али њен утицај овиси о врсти мотора, условима вожње и спољашњој температури.
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Када је клима укључена, њен компресор користи снагу мотора како би расхладио ваздух у путничкој кабини. Због додатног оптерећења мотор мора радити нешто више, што резултира повећаном потрошњом горива. У просјеку клима може повећати потрошњу за око 5 до 15 одсто, у зависности о возилу и условима вожње.
Ипак, постоје одређене разлике између бензинских и дизелских мотора. Бензински мотори углавном развијају мањи обртни момент при нижим обртајима, због чега се оптерећење климе може јаче осјетити. Код многих бензинаца повећање потрошње креће се од приближно 0,3 до 1 литра горива на 100 километара.
Дизелски мотори са друге стране развијају већи обртни момент при нижим обртајима те лакше подносе додатно оптерећење. Због тога је утицај клима уређаја на укупну потрошњу горива у правилу нешто мањи него код упоредивих бензинских возила.
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Код дизелаша се повећање потрошње најчешће креће између 0,2 и 0,6 литара на 100 километара, што је изненађење за неке возаче.
Највећи утицај клима уређај има током вожње у граду, гдје возило често стаје, креће и ради при нижим брзинама. На отвореном путу и ауто-путу разлика у потрошњи обично је мање примјетна јер мотор ради у стабилнијим условима, преноси "Подравски".
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