Драма у Атини: Димитрис Јанакопулос доживио саобраћајну несрећу!

Аутор:АТВ
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Познати грчки бизнисмен и власник кошаркашког клуба Панатинаикос, Димитрис Јанакопулос, доживио је тешку саобраћајну несрећу у Атини.
Према првим информацијама које стижу из Грчке, Јанакопулос је пуком срећом избегао теже посљедице и налази се ван животне опасности.
Инцидент се догодио у атинском предграђу Маруси, на дијелу пута који је познат по оштрим кривинама. Како преносе локални медији, Јанакопулос је изгубио контролу над својим возилом, након чега је дошло до силовитог судара са другим аутомобилом.
Иако је на возилима причињена огромна материјална штета, прве информације са терена донијеле су олакшање навијачима атинског клуба, преноси Телеграф.
Свједоци са лица мјеста: "Призор је био језив, аутомобил је претрпио велика оштећења, али је Јанакопулос изашао из возила свестан и на својим ногама."
Хитна помоћ је брзо реаговала и превезла првог човека Панатинајкоса у приватну клинику у грчкој престоници. Након детаљних лекарских прегледа, установљено је да је контроверзни бизнисмен прошао само са лакшим контузијама и огреботинама.
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Полиција Атине је одмах извршила увиђај на мјесту несреће, а саобраћај у овом дјелу града био је привремено у прекиду. Званично саопштење поводом овог догађаја очекује се и од стране кошаркашког клуба Панатинајкос током наредних сати.
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