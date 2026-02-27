Logo
Расту фебруарске пензије, и то за 36 фенинга

паре, новац, марке
Фото: АТВ

Пензионери у ФБиХ добиће фебруарске пензије 5. марта, а оне ће бити увећане за 0,06 одсто.

Одлука о усклађивању донесена је на телефонској сједници Владе ФБиХ 20. фебруара, на приједлог Федералног министарства рада и социјалне политике.

Минимална пензија, која тренутно износи 666,40 КМ, биће повећана за 36 фенинга.

Нови износ минималне пензије износиће 666,76 КМ.

Одлуку о усклађивању донио је Федерални завод за ПИО, а односи се на висину пензије исплаћене за децембар 2025. године.

Из Владе наводе да је ријеч о редовном усклађивању пензија у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању.

Иако је повећање симболично, примјена законске формуле значи да ће сви пензионери добити пропорционално увећане износе.

