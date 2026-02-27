Logo
Како препознати квар акумулатора?

27.02.2026

21:00

Како препознати квар акумулатора?

Према статистици њемачког аутоклуба АДАЦ, проблеми с акумулатором узрок су готово половина свих кварова на путу, пише Ауто Билд.

Зашто акумулатори отказују?

Разлог је једноставан: хемијски процеси унутар акумулатора успоравају се на ниским температурама, због чега он не може испоручити довољно енергије потребне за покретање хладног мотора.

Знакови за узбуну

Срећом, акумулатор ријетко отказује без најаве. Постоји неколико типичних знакова који указују на то да је вријеме за посјету сервису или набаву нове батерије. Према АДАЦ-у, требали бисте обратити пажњу ако се мотор покреће споро и тромо умјесто енергично, анласер се једва окреће јер му недостаје снаге, контролне лампице на инструментној плочи трепере или свијетле слабије него иначе или ако радио показује сметње кратко након покретања мотора.

Сви ови симптоми јасан су показатељ да акумулатор губи снагу. Игноришете ли их, рискирате да вас идуће јутро дочека потпуно празна батерија и аутомобил који не можете упалити.

Скривени симптоми

Код модернијих аутомобила постоји још један симптом. Ако ваш аутомобил има старт-стоп систем, мотор би се требао аутоматски угасити када стојите, на примјер на семафору. Али, ако примијетите да се то не догађа иако су сви услови задовољени, то може бити знак да је систем за управљање возилом већ препознао ослабљени акумулатор. Како би сачувао преосталу енергију, систем намјерно искључује старт-стоп функцију да додатно не оптерећује батерију.

Савјет стручњака из АДАЦ-а је јасан: не чекајте да аутомобил потпуно откаже послушност. Ако препознате прве знакове упозорења, на вријеме замијените акумулатор. Тиме ћете уштедјети новац за скупу помоћ на путу и вучну службу, али и драгоцјено вријеме. Превентивна провјера акумулатора у сервису, посебно уочи зимске сезоне, најбоља је заштита од неугодних изненађења, закључује Ауто Билд.

