Ово је најопаснији дан за вријеме ретроградног Меркура: Будите опрезни

27.02.2026
20:52
Коментари:0
Први ретроградни Меркур у 2026. години траје од 26. фебруара до 20. марта и одвија се у емотивним, интуитивним Рибама - знаку који брише границе између осјећаја и стварности.
Ипак, један дан посебно се издваја као потенцијално најбурнији. То је дан када се ретроградни Меркур сусреће с нестрпљивим Марсом. Комбинација менталне магле и импулсивне енергије могла би донијети неспоразуме, нагле одлуке и поруке које ћемо пожељети да повучемо. Ево зашто је тај датум најосјетљивији и на шта би сваки знак хороскопа требало посебно са припази.
- Меркур влада информацијама, комуникацијом, саобраћајем, договорима и технологијом, а у ретроградном ходу запетљава ток.
- Марс додаје ватру: брзину, нестрпљење, импулс, конфликт.
- У Рибама се све одвија кроз емоцију, интуицију, маглу и претпоставке - идеалан рецепт за погрешне закључке (сигурно је мислила..., осетила сам да...).
- И још важан контекст: цијели ретроградни циклус траје од 26. фебруара до 20. марта, с пост-сеном до 9. априла (кад се "репови" још рјешавају).
Највећи ризици 15. марта: пребрзи одговори, свађе у порукама, погрешно протумачени тон, исхитрене одлуке те технички/организациони хаос, јер се све ради у задњи час.
Правило дана: Одложите реакцију 20 минута, проверите чињенице двапут и не доносите одлуке у афекту.
Пазите на нагло сјечење људи ријечима. У позадини се могу активирати стари страхови и фрустрације - радије истресите енергију кроз кретање него кроз поруке.
Ризик је у групним четовима, пријатељствима и трачевима. Не улазите у расправе ко је шта рекао - тражите конкретан доказ или разговарајте у четири ока.
Најосетљивије: посао, ауторитети, репутација. Не шаљите маил/поруку кад сте љути, и све важно спремите у скице па прочитајте сутра.
Пазите на путовања, документе, испите, планове и рокове. Дан је склон погрешним информацијама - провјерите карту, резервацију, термин.
Највећи окидач: заједничке финансије, дугови, осетљиве теме у вези са интимношћу. Не отварајте расправе ко је коме шта дужан.
Ово је ваш црвени аларм за односе: партнер, бивши, пословни сарадници. Пазите на пројекције и преувеличавање - тражите појашњење умјесто закључка.
Ризично подручје: здравље, рутина, посао и ситне обавезе. Не радите мултитаскинг на аутопилоту (поготово у промету). Боље спорије него на брзину.
Емоције могу да пукну кроз романсу, флерт, дјецу или креативни пројекат. Не тестирајте туђе границе и не играјте игре - реците директно шта желите.
Пазите на породицу, дом и старе замјерке. Ово је дан кад једна реченица може упалити цијелу прошлост. Ако морате да разговарате – договорите правила: без прекидања и без генерализовања.
Највише хаоса може доћи кроз кратке вожње, комшије, родбину, браћу и сестре и комуникацију успут. Провјерите адресе, вријеме и - не куцкајте док ходате или возите.
Осјетљиво: новац, куповине, претплате, онлајн наруџбе. Не купујте из нервозе и не мијењајте финансијске одлуке, јер вам је сад доста свега.
Ви сте у епицентру: идентитет, тијело, границе, енергија. Пазите на исцрпљивање и спасићу све синдром. Ако осјетите маглу - пауза, вода, сан, и тек онда одговор.
(Супер жена)
