Logo
Large banner

Ово је најопаснији дан за вријеме ретроградног Меркура: Будите опрезни

27.02.2026

20:52

Коментари:

0
horoskop astrologija
Фото: Pexels

Први ретроградни Меркур у 2026. години траје од 26. фебруара до 20. марта и одвија се у емотивним, интуитивним Рибама - знаку који брише границе између осјећаја и стварности.

Ипак, један дан посебно се издваја као потенцијално најбурнији. То је дан када се ретроградни Меркур сусреће с нестрпљивим Марсом. Комбинација менталне магле и импулсивне енергије могла би донијети неспоразуме, нагле одлуке и поруке које ћемо пожељети да повучемо. Ево зашто је тај датум најосјетљивији и на шта би сваки знак хороскопа требало посебно са припази.

Лото / Лутрија

Друштво

Лото: Добили паре, али вјероватно неће славити

Зашто баш тај дан?

- Меркур влада информацијама, комуникацијом, саобраћајем, договорима и технологијом, а у ретроградном ходу запетљава ток.

- Марс додаје ватру: брзину, нестрпљење, импулс, конфликт.

- У Рибама се све одвија кроз емоцију, интуицију, маглу и претпоставке - идеалан рецепт за погрешне закључке (сигурно је мислила..., осетила сам да...).

- И још важан контекст: цијели ретроградни циклус траје од 26. фебруара до 20. марта, с пост-сеном до 9. априла (кад се "репови" још рјешавају).

Највећи ризици 15. марта: пребрзи одговори, свађе у порукама, погрешно протумачени тон, исхитрене одлуке те технички/организациони хаос, јер се све ради у задњи час.

Љубав

Љубав и секс

Психолог објашњава шта брак одржава јаким

Правило дана: Одложите реакцију 20 минута, проверите чињенице двапут и не доносите одлуке у афекту.

На шта сваки знак треба да пази

Ован

Пазите на нагло сјечење људи ријечима. У позадини се могу активирати стари страхови и фрустрације - радије истресите енергију кроз кретање него кроз поруке.

Бик

Ризик је у групним четовима, пријатељствима и трачевима. Не улазите у расправе ко је шта рекао - тражите конкретан доказ или разговарајте у четири ока.

Близанци

Најосетљивије: посао, ауторитети, репутација. Не шаљите маил/поруку кад сте љути, и све важно спремите у скице па прочитајте сутра.

Alkohol

Здравље

Шта се дешава у организму када престанемо конзумирати алкохол?

Рак

Пазите на путовања, документе, испите, планове и рокове. Дан је склон погрешним информацијама - провјерите карту, резервацију, термин.

Лав

Највећи окидач: заједничке финансије, дугови, осетљиве теме у вези са интимношћу. Не отварајте расправе ко је коме шта дужан.

Дјевица

Ово је ваш црвени аларм за односе: партнер, бивши, пословни сарадници. Пазите на пројекције и преувеличавање - тражите појашњење умјесто закључка.

Вага

Ризично подручје: здравље, рутина, посао и ситне обавезе. Не радите мултитаскинг на аутопилоту (поготово у промету). Боље спорије него на брзину.

Ацо Ђукановић полиција Црна Гора

Регион

Полиција претреса кућу брата Мила Ђукановића

Шкорпија

Емоције могу да пукну кроз романсу, флерт, дјецу или креативни пројекат. Не тестирајте туђе границе и не играјте игре - реците директно шта желите.

Стријелац

Пазите на породицу, дом и старе замјерке. Ово је дан кад једна реченица може упалити цијелу прошлост. Ако морате да разговарате – договорите правила: без прекидања и без генерализовања.

Јарац

Највише хаоса може доћи кроз кратке вожње, комшије, родбину, браћу и сестре и комуникацију успут. Провјерите адресе, вријеме и - не куцкајте док ходате или возите.

Водолија

Осјетљиво: новац, куповине, претплате, онлајн наруџбе. Не купујте из нервозе и не мијењајте финансијске одлуке, јер вам је сад доста свега.

Лото / Лутрија

Друштво

Извучени Лото бројеви: Резултати 17. кола

Рибе

Ви сте у епицентру: идентитет, тијело, границе, енергија. Пазите на исцрпљивање и спасићу све синдром. Ако осјетите маглу - пауза, вода, сан, и тек онда одговор.

(Супер жена)

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић: Срби буду поносни на своје датуме и чувају свој идентитет

Република Српска

Минић: Срби буду поносни на своје датуме и чувају свој идентитет

2 ч

0
Пјевач Дени Бонештај

Сцена

Пјевач добио шесто дијете: За насљедника изабрао име моћног значења

2 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Могуће пријатељско преузимање Кубе

2 ч

0
Трамвајска несрећа у Милану

Свијет

Снимљен тренутак искакања трамваја из шина

2 ч

0

Више из рубрике

Да ли сте међу њима? Ови хороскопски знакови шуте кад су љути

Занимљивости

Да ли сте међу њима? Ови хороскопски знакови шуте кад су љути

4 ч

0
Стиже крвави пун Месец - 3. март је кључан

Занимљивости

Стиже крвави пун Месец - 3. март је кључан

5 ч

0
Бриге око новца престају за ова три знака

Занимљивости

Бриге око новца престају за ова три знака

5 ч

0
"Стигло би се у античко доба": Колико смо разговарали у Републици Српској

Занимљивости

"Стигло би се у античко доба": Колико смо разговарали у Републици Српској

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

19

Пожар у БиХ - гори Стари хотел

22

18

Вучић у посјети Дачићу: Познато у каквом је стању министар

22

08

Ухапшен осумњичени за убиство Живка Бакића

21

53

Ученик извадио нож на часу: Изјава мајке шокирала многе

21

38

Полиција напустила зграду Аца Ђукановића у Подгорици: Претрес трајао пет сати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner