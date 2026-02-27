Стиже крвави пун Месец - 3. март је кључан

Извор:
27.02.2026
16:47
Крвави пун Мјесец (Blood Moon), који ће уједно бити и помрачен, очекује нас 3. марта у земљаном знаку Дјевице. Помрачен крвави Мјесец имаће снажан утицај на Дјевице, Рибе, Стријелчеве и Близанце.
Пун крвави Мјесец у Дјевици 3. марта доноси снажну кулминацију процеса који су започети још током младог Мјесеца (23. августа 2025.) у истом знаку, али сада под појачаном енергијом помрачења које освјетљава све оно што смо покушавали да држимо под контролом.
Дјевица је знак анализе, рада, здравља, свакодневних навика и служења, па ова лунарна фаза наглашава потребу да сагледамо реалност без уљепшавања. Крвави тон Мјесеца симболично говори о дубокој трансформацији, о завршецима који могу да боле, али који су неопходни да бисмо се ослободили претјеране бриге и самокритике.
Пун Мјесец у Дјевици 3. марта се назива крвави зато што ће доћи до помрачења, па Мјесец може да поприми црвенкасту боју.
Овај пун Мјесец стоји насупрот Сунцу у Рибама, па се активира оса Дјевица–Рибе, однос разума и вјере, контроле и препуштања, реда и хаоса. Бићемо растрзани између потребе да све организујемо и жеље да пустимо да се ствари одвијају спонтано.
Ако смо превише живјели у енергији Риба, односно бјежали од обавеза, идеализовали, потискивали, Дјевица сада тражи конкретне потезе. Ако смо, пак, били превише критични према себи, пун Мјесец може донијети спознају да савршенство није циљ, већ равнотежа.
На колективном плану, енергија Дјевице указује на теме здравства, радних услова, администрације и свакодневног система функционисања. Могу се разоткрити грешке, пропусти или информације које су биле скривене у детаљима. На личном плану, свако од нас ће осјетити ову лунарну фазу у области наталне куће у којој нам се налази Дјевица.
Пун Мјесец доноси освјетљење онога што више не функционише у нашим рутинама и односима, а помрачење даје осјећај судбинског преокрета. Све што сада кулминира има корене у прошлости и тражи завршетак како бисмо у наредним мјесецима могли да градимо стабилније и здравије темеље.
Подсјетимо, посљедњи пун Мјесец је био у Лаву.
