Шта се дешава у организму када престанемо конзумирати алкохол?

Глумац Џејсон Бејтмен тријезан је од 2004. године, након разговора са супругом Амандом Анком који му је промијенио живот.
За магазин Холивуд Репортер рекао је да су он и супруга "имали неколико преговора о томе када ће се славина забављања потпуно затворити".
Присјетио се и њених ријечи:
"То твоје тулумарење на капаљку је иритантно и непредвидиво, Џејсоне", након чега је одлучио да убрза одлуку како би смањио напетост у браку. Иако је његова прича лична, стручњаци из Круг здравствене групе објашњавају да престанак конзумирања алкохола доноси низ конкретних промјена у тијелу и издвајају пет најважнијих.
Према подацима које наводи Круг здравствене групе, престанак пијења смањује накупљање триглицерида и холестерола у јетри. Претјерано конзумирање алкохола може довести до масне јетре и додатних компликација. Када се алкохол избаци, јетра има прилику да се опорави. То је први важан корак ка бољем општем здрављу, пише Јунилед.
Алкохол може ослабити срчани мишић и повисити крвни притисак. То повећава ризик од можданог удара, васкуларне деменције и неких врста рака. Круг здравствене групе наводи да се унутар три недјеље од престанка пијења ниво холестерола снижава. Тиме се додатно штити и срце.
Престанак конзумирања алкохола побољшава сан јер алкохол потискује РЕМ фазу, најдубљи дио циклуса спавања. Круг здравствене групе објашњава: "РЕМ има огромну улогу у когнитивним функцијама, омогућава обраду сјећања, доношење јаснијих одлука и регулацију емоција.“
Без алкохола сан постаје дубљи и квалитетнији. Побољшање се може примјетити већ у року од недјељу дана.
Смањење или престанак пијења може повећати издржљивост и ниво енергије. Алкохол је калоричан и може пореметити варење, па његово избацивање често доводи до губитка килограма. Растерећење срца и јетре побољшава општу кондицију. Многи већ након неколико недјеља примјете више снаге и бољу мотивацију за вјежбање.
Алкохол дехидрира тијело и може учинити кожу уморном и беживотном. Када се престане са пијењем, кожа задржава више влаге и изгледа свјежије. Организам тада боље апсорбује витамине А, Ц и Е, који помажу у обнављању и заштити коже. Бољи сан и опште здравље додатно доприносе здравијем изгледу.
