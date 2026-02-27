Logo
Large banner

Шта се дешава у организму када престанемо конзумирати алкохол?

Извор:

Индекс

27.02.2026

20:18

Коментари:

0
Шта се дешава у организму када престанемо конзумирати алкохол?

Глумац Џејсон Бејтмен тријезан је од 2004. године, након разговора са супругом Амандом Анком који му је промијенио живот.

За магазин Холивуд Репортер рекао је да су он и супруга "имали неколико преговора о томе када ће се славина забављања потпуно затворити".

Лото / Лутрија

Друштво

Извучени Лото бројеви: Резултати 17. кола

Присјетио се и њених ријечи:

"То твоје тулумарење на капаљку је иритантно и непредвидиво, Џејсоне", након чега је одлучио да убрза одлуку како би смањио напетост у браку. Иако је његова прича лична, стручњаци из Круг здравствене групе објашњавају да престанак конзумирања алкохола доноси низ конкретних промјена у тијелу и издвајају пет најважнијих.

Мање оптерећење за јетру

Према подацима које наводи Круг здравствене групе, престанак пијења смањује накупљање триглицерида и холестерола у јетри. Претјерано конзумирање алкохола може довести до масне јетре и додатних компликација. Када се алкохол избаци, јетра има прилику да се опорави. То је први важан корак ка бољем општем здрављу, пише Јунилед.

2. Заштита срца

Алкохол може ослабити срчани мишић и повисити крвни притисак. То повећава ризик од можданог удара, васкуларне деменције и неких врста рака. Круг здравствене групе наводи да се унутар три недјеље од престанка пијења ниво холестерола снижава. Тиме се додатно штити и срце.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Срби буду поносни на своје датуме и чувају свој идентитет

Квалитетнији сан

Престанак конзумирања алкохола побољшава сан јер алкохол потискује РЕМ фазу, најдубљи дио циклуса спавања. Круг здравствене групе објашњава: "РЕМ има огромну улогу у когнитивним функцијама, омогућава обраду сјећања, доношење јаснијих одлука и регулацију емоција.“

Без алкохола сан постаје дубљи и квалитетнији. Побољшање се може примјетити већ у року од недјељу дана.

Више снаге и енергије

Смањење или престанак пијења може повећати издржљивост и ниво енергије. Алкохол је калоричан и може пореметити варење, па његово избацивање често доводи до губитка килограма. Растерећење срца и јетре побољшава општу кондицију. Многи већ након неколико недјеља примјете више снаге и бољу мотивацију за вјежбање.

Дени Бонештај

Сцена

Пјевач добио шесто дијете: За насљедника изабрао име моћног значења

Здравија кожа

Алкохол дехидрира тијело и може учинити кожу уморном и беживотном. Када се престане са пијењем, кожа задржава више влаге и изгледа свјежије. Организам тада боље апсорбује витамине А, Ц и Е, који помажу у обнављању и заштити коже. Бољи сан и опште здравље додатно доприносе здравијем изгледу.

Подијели:

Тагови :

Алкохол

jetra

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Могуће пријатељско преузимање Кубе

2 ч

0
Трамвајска несрећа у Милану

Свијет

Снимљен тренутак искакања трамваја из шина

2 ч

0
лидер СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик у Београду: Српска и Србија морају бити једна држава

2 ч

14
Клинтон: Нисам видио ништа сумњиво

Свијет

Клинтон: Нисам видио ништа сумњиво

2 ч

0

Више из рубрике

Умор главобоља

Здравље

Осјећате се уморно и након цијеле ноћи спавања? Ово су могући разлози

4 ч

0
Да ли пријети нова пандемија? Пријављен могућ пренос свињског грипа међу људима

Здравље

Да ли пријети нова пандемија? Пријављен могућ пренос свињског грипа међу људима

5 ч

0
Да ли је здраво потпуно елиминисати шећер из исхране?

Здравље

Да ли је здраво потпуно елиминисати шећер из исхране?

6 ч

0
Маст

Здравље

Када је свињска маст бољи избор од уља

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

19

Пожар у БиХ - гори Стари хотел

22

18

Вучић у посјети Дачићу: Познато у каквом је стању министар

22

08

Ухапшен осумњичени за убиство Живка Бакића

21

53

Ученик извадио нож на часу: Изјава мајке шокирала многе

21

38

Полиција напустила зграду Аца Ђукановића у Подгорици: Претрес трајао пет сати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner