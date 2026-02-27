Лоше вијести стигле возачима у Републици Српској

Извор:
Возачима у Републици Српској стигле су лоше вијести. Наиме, у наредним данима очекује их ново поскупљење горива.
Иако се јутрос у Бањалуци цијена дизела кретала између 2,29 и 2,35 КМ по литру, најављено је повећање од 5 до 10 фенинга по литру.
Према ријечима предсједавајућег Групације за промет нафтом и нафтним дериватима Привредне коморе Републике Српске Ђорђа Савића, раст цијена је реалан због повећања рафинеријских цијена.
"Раст је посљедица скока берзанских котација нафтних деривата, узрокованог страхом да би евентуални сукоб између Ирана и САД могао утицати на понуду на тржишту", појаснио је Савић.
Напетости на Блиском истоку поново утичу на глобално тржиште нафте.
Стручњаци процјењују да би евентуални амерички напад на Иран могао додатно пореметити испоруке енергената, што се одмах рефлектује на берзе и рафинеријске цијене.
Све то значи да би возачи ускоро могли плаћати гориво скупље него протеклих дана.
