Logo
Large banner

Лоше вијести стигле возачима у Републици Српској

Извор:

АТВ

27.02.2026

21:26

Коментари:

0
Лоше вијести стигле возачима у Републици Српској
Фото: Pexels

Возачима у Републици Српској стигле су лоше вијести. Наиме, у наредним данима очекује их ново поскупљење горива.

Иако се јутрос у Бањалуци цијена дизела кретала између 2,29 и 2,35 КМ по литру, најављено је повећање од 5 до 10 фенинга по литру.

Новац

Друштво

Расту фебруарске пензије, и то за 36 фенинга

Према ријечима предсједавајућег Групације за промет нафтом и нафтним дериватима Привредне коморе Републике Српске Ђорђа Савића, раст цијена је реалан због повећања рафинеријских цијена.

"Раст је посљедица скока берзанских котација нафтних деривата, узрокованог страхом да би евентуални сукоб између Ирана и САД могао утицати на понуду на тржишту", појаснио је Савић.

Узрок

Напетости на Блиском истоку поново утичу на глобално тржиште нафте.

Слободан Јавор центар за аутизам

Градови и општине

Приједор планира изградњу центра за одрасле с аутизмом

Стручњаци процјењују да би евентуални амерички напад на Иран могао додатно пореметити испоруке енергената, што се одмах рефлектује на берзе и рафинеријске цијене.

Све то значи да би возачи ускоро могли плаћати гориво скупље него протеклих дана.

Подијели:

Тагови :

gorivo

поскупљење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Како препознати квар акумулатора?

Ауто-мото

Како препознати квар акумулатора?

1 ч

0
Курт Хиларет, Белгијанцу украден комби, пронашао га у Сарајеву у БиХ

Ауто-мото

Белгијанац у БиХ пронашао комби који му је украден

1 д

0
Волво повлачи више од 40.000 електричних аутомобила

Ауто-мото

Волво повлачи више од 40.000 електричних аутомобила

4 д

0
Спремају жестоке казне за споре возаче

Ауто-мото

Спремају жестоке казне за споре возаче

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

19

Пожар у БиХ - гори Стари хотел

22

18

Вучић у посјети Дачићу: Познато у каквом је стању министар

22

08

Ухапшен осумњичени за убиство Живка Бакића

21

53

Ученик извадио нож на часу: Изјава мајке шокирала многе

21

38

Полиција напустила зграду Аца Ђукановића у Подгорици: Претрес трајао пет сати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner