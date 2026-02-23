Logo
Волво повлачи више од 40.000 електричних аутомобила

Извор:

СРНА

23.02.2026

17:12

Волво повлачи више од 40.000 електричних аутомобила

Волво повлачи са тржишта више од 40.000 електричних луксузних теренаца због ризика од прегријавања батерија, саопштено је из управе компаније "Волво Карс".

"Укупно 40.323 аутомобила Е-Икс 30 са једним мотором продуженог домета и са два мотора са високонапонским ћелијама имају проблем са батеријама", навео је шведски произвођач аутомобила у саопштењу.

Олуја

Србија

Слиједи преокрет времена: Приближавају се двије олујне масе

Након повлачења, компанија планира да замијени високонапонске батерије у том компактном теренцу, који је кључни модел у настојању Волва да се такмичи са јефтинијим кинеским произвођачима, преноси Ројтерс.

"Сада контактирамо власнике аутомобила како бисмо их обавјестили о сљедећим корацима", саопштено је из компаније Волво.

православно гробље

Регион

"Крстови са српских гробаља највјероватније завршили у старом гвожђу"

У саопштењу је додато да је добављач ријешио проблем и да ће испоручити нове батеријске ћелије за ова возила.

