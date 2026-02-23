Волво повлачи више од 40.000 електричних аутомобила

Извор:
СРНА
23.02.2026
17:12
Волво повлачи са тржишта више од 40.000 електричних луксузних теренаца због ризика од прегријавања батерија, саопштено је из управе компаније "Волво Карс".
"Укупно 40.323 аутомобила Е-Икс 30 са једним мотором продуженог домета и са два мотора са високонапонским ћелијама имају проблем са батеријама", навео је шведски произвођач аутомобила у саопштењу.
Након повлачења, компанија планира да замијени високонапонске батерије у том компактном теренцу, који је кључни модел у настојању Волва да се такмичи са јефтинијим кинеским произвођачима, преноси Ројтерс.
"Сада контактирамо власнике аутомобила како бисмо их обавјестили о сљедећим корацима", саопштено је из компаније Волво.
У саопштењу је додато да је добављач ријешио проблем и да ће испоручити нове батеријске ћелије за ова возила.
