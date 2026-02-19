Logo
Два дугмета која уклањају маглу са шофершајбе

Извор:

АТВ

19.02.2026

09:20

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Зимски услови често доносе проблеме возачима, а један од најчешћих је замагљивање шофершајбе.

Ипак, рјешење је једноставније него што мислите – довољно је правилно користити два дугмета на контролној табли.

zukan helez зукан хелез

БиХ

Хелез жели да Гламоч претвори у бојно поље

Замагљивање настаје када се хладан спољашњи ваздух судари са топлим ваздухом у кабини, што доводи до кондензације на стаклу. Иако многи посежу за одвлаживачима ваздуха, стручњаци истичу да постоји брже и практичније рјешење.

Мет Вранкмор, шеф сервисне мреже у компанији FixMyCar, рекао је за Sun Motors:

„Прије паркирања, кратко пустите хладан ваздух како бисте смањили влажност у кабини. Ујутро користите топли ваздух и укључите клима-уређај, који дјелује као одвлаживач и чисти стакло без размазивања.“

Клима-уређај, чак и зими, помаже у уклањању влаге из ваздуха, док комбинација топлог ваздуха и вентилације брзо уклања маглу са шофершајбе.

Сарајево

Градови и општине

У подне протест радника Стоматолошког факултета испред кантоналне Владе у Сарајеву

Како спријечити смрзавање врата?

Вранкмор је подијелио још један користан савјет за возаче – како спријечити да се гумене заптивке на вратима заледе током ноћи.

Према његовим ријечима, довољно је нанијети танак слој вазелина на гумене заптивке како би се спријечило њихово лијепљење и смрзавање у хладним и влажним условима.

„Танак слој вазелина на гуменим заптивкама врата помаже да се спријечи њихово залеђивање, али се не смије користити на метлицама брисача. Одржавање брава сувим и, гдје је могуће, заштићеним, такође смањује могућност смрзавања.“

Кошуља

Стил

Кошуља са отиском пегле кошта скоро 1.000 евра: Људи бијесни због најновијег тренда

Како правилно нанијети вазелин?

Најприје очистите заптивке влажном крпом како бисте уклонили прљавштину и остатке који задржавају влагу.

Затим их темељно осушите – наношење вазелина на влажну гуму умањује његову ефикасност.

Након тога нанесите веома танак слој вазелина меком крпом или врхом прста дуж цијеле заптивке, тако да остане благ сјај, без видљивог дебелог слоја.

трамвај Сарајево

Хроника

Дјевојка повријеђена у трамвајској несрећи пребачена на друго одјељење

На тај начин ствара се баријера отпорна на влагу која се не смрзава, помаже гуми да задржи еластичност и спрјечава продор воде која може залијепити заптивку за оквир врата. Методу је препоручљиво примијенити на заптивкама око врата и пртљажника, гдје најчешће долази до смрзавања, преноси Данас.

Тагови :

šoferšajbna

Аутомобил

