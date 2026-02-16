Logo
Има преко 4 тоне, а бржи је од Ферарија

Извор:

Б92

16.02.2026

18:03

Фото: Printscreen/Youtube

На први поглед д‌јелује као класична трка егзотичних супераутомобила: на старту су Ферари Ф8, Форд ГТ, Порше тајкан, Доџ Челенџер и Астон Мартин.

Мотори "реже", аутомобили крећу силовито, а камера прати дуел скупоцених машина.

Међутим, убрзо постаје јасно да возило са ког се снима трка не заостаје – напротив, почиње да се измиче такмичарима. Слиједи откривање: камера је монтирана на електрични ГМЦ Хамер ЕВ.

Овај пикап тежак више од 4.000 килограма, уз додатну опрему за снимање, у најјачој верзији развија до 1.160 КС.

Иако би при већим брзинама и на стази лакши и аеродинамичнији модели имали предност, Хамер ЕВ показује да снага и обртни момент електричног погона могу донијети изненађења, пише б92.

Уз то, за разлику од ниских спортских аутомобила, овај модел може да савлада и озбиљан терен.

