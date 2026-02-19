Logo
Дјевојка повријеђена у трамвајској несрећи пребачена на друго одјељење

Кликс

19.02.2026

08:56

0
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Директор Опште болнице "Прим. др Абдулах Накаш" Исмет Гавранкапетановић потврдио је за "Кликс" да је стање Еле Јовановић, повријеђене у прошлонедјељној трамвајској несрећи, боље.

"Пацијенткиња је премјештена са јединице интензивне терапије на одјељење полуинтензивне његе, јутрос је стање стабилније и у даљем побољшању", казао је Гавранкапетановић.

Како је додао, лијечење се и даље наставља уз анестезиолошки надзор и мултидисциплинарни приступ те провођење рехабилитационих мјера у складу с њеним тренутним здравственим стањем.

Ела Јовановић (17) је хоспитализована прошлог четвртка након стравичне трамвајске несреће.

Неколико дана је била животно угрожена и у индукованој коми, али су је љекари у суботу пробудили откад креће и постепени напредак здравственог стања.

Ела добија велику подршку у свом опоравку од грађана који се од трамвајске несреће сваки дан окупљају на улицама Сарајева. У неколико наврата су ишли и до Опште болнице и пружали јој подршку.

Искакање трамваја у Сарајеву

Коментари (0)
